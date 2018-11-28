İngiltere'de firari FETÖ sanığı Hamdi Akın İpek'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, İpek'in iadesini reddetti.
TANIKLAR DİNLENDİ, SAVUNMALAR YAPILDI
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında tanıklar dinlendi, deliller sunuldu ve sanıklar savunmalarını yaptı.
TÜRKİYE İADESİNİ TALEP ETMİŞTİ
Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle İngiltere'den firari FETÖ'cü Akın İpek'in iadesini talep etmişti.
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