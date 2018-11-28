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  • Son Güncelleme: 28.11.2018 13:48

Son dakika... firarisi 'in iade talebini reddetti

firarisi için Türkiye, 'den suçlunun iadesini talep etmişti. İngiltere, aldığı skandal kararla bu talebi reddetti.

İngiltereden skandal Akın İpek kararı!

'de firari sanığı Hamdi 'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, İpek'in iadesini reddetti.

TANIKLAR DİNLENDİ, SAVUNMALAR YAPILDI

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında tanıklar dinlendi, deliller sunuldu ve sanıklar savunmalarını yaptı.

TÜRKİYE İADESİNİ TALEP ETMİŞTİ

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle İngiltere'den firari FETÖ'cü Akın İpek'in iadesini talep etmişti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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