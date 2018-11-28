Firari FETÖ sanığı Akın İpek'in Türkiye'ye iadesine ilişkin davada karar açıklandı. Duruşma Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada İpek'in Türkiye'ye iadesi reddedildi.

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle İngiltere'den Akın İpek'in iadesini talep etmişti. Türkiye'nin talebi üzerine İpek, İngiltere'de gözaltına alınmıştı. Kefaletle serbest bırakılan İpek'in pasaportuna el konmuş ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

BAKAN GÜL'DEN TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ mensubu firari Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük'ün iadesiyle ilgili talebimizin İngiltere tarafından reddedilmesi kabul edilemez bir karardır" dedi.