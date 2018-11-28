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  • Son Güncelleme: 28.11.2018 16:08

'nin skandal kararına 'den sert tepki!

'deki davasında önemli gelişme... İngiltere, Koza-İpek grubunun patronu Akın İpek için 'nin yaptığı iade başvurusunu reddetti. Bakan Gül, "İade talebimizin reddi kabul edilemez" dedi

İngilterenin skandal kararına Türkiyeden sert tepki!

Firari sanığı 'in 'ye iadesine ilişkin davada karar açıklandı. Duruşma Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada İpek'in Türkiye'ye iadesi reddedildi.

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle 'den Akın İpek'in iadesini talep etmişti. Türkiye'nin talebi üzerine İpek, İngiltere'de gözaltına alınmıştı. Kefaletle serbest bırakılan İpek'in pasaportuna el konmuş ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

BAKAN GÜL'DEN TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ mensubu firari Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük'ün iadesiyle ilgili talebimizin İngiltere tarafından reddedilmesi kabul edilemez bir karardır" dedi.

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