İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Fatih Akşemsettin Mahallesi'nde bir binadan çıkan ve elindeki poşetle koşarak kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 19 yaşındaki H.A.'yı durdurdu.
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İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Fatih Akşemsettin Mahallesi'nde bir binadan çıkan ve elindeki poşetle koşarak kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 19 yaşındaki H.A.'yı durdurdu.
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