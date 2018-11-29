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  • 29.11.2018 12:37
  • Son Güncelleme: 29.11.2018 12:47

'ın ağabeyi 'a büyük tuzak

Eski Başbakanlardan merhum 'ın 90 yaşındaki kardeşi 'ı soyan uyruklu şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kendisini polis olarak tanıtarak, Kemalettin Erbakan'a adının olaylarına karıştığını, kasada bulunan para ve ziynet eşyalarının fotoğrafını çekeceğini söyleyerek, bunları alıp kaçtığı ortaya çıktı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Fatih Akşemsettin Mahallesi'nde bir binadan çıkan ve elindeki poşetle koşarak kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 19 yaşındaki H.A.'yı durdurdu.

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