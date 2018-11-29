AK Partili Mahir Ünal A Haber'de açıklamalarda bulundu. Ünal, "Seçim tanıtım kampanyamızı 15 Şubat'ta yapacağız" dedi.

Ünal'ın açıklamaları şöyle:

"Bir tane sanal genel merkez oluşturduk. Kampanyamızı sosyal medya ağırlıklı sürdüreceğiz. Sloganımız belli ama açıklamıyoruz. Şubat ayına kadar adaylarımızın kullanacakları ara sloganımız var. Ara sloganımız; 'Önce millet, önce memleket' AK Parti belediyeciliğinden önce 3 Ç vardı. Çöp, çukur, çamur. İnsanlar, 'Bizi bundan kurtarın' diyordu. 16 yılda bunu yaptık."

"Şehirler kültür, sanat da üretebilmeli. Aksi takdirde taşralaşıyorlar. Bunları da kapsayan bir gönül belediyeciliği anlayışımız var."



"Millet ittifakı çatırdıyor. Neden çatırdıyor? Cumhur İttifakı ile arasında fark var. 15 Temmuz sonrası millet mutabakatı olarak ortaya çıkan doğal bir ittifaktır Cumhur İttifakı. Millet İttifakı ise masa başı ittifakıdır. Kendileri masa başı ittifaklarla işlerini yürüttükleri için, bizim İstanbul'u açıklamayı geri bırakmamızın arkasında bir şey mi var, bir sorun mu var diye konuşuyorlar. Hayır, hiçbir problem yok. Kulislerde Meclis Başkanımızın ismi konuşuluyor, başka isimler konuşuluyor. Meclis Başkanımız ile Cumhurbaşkanımız görüştü. AK Parti'de kararlar istişare ile alınır. Bunlar, bizi kendileri gibi sanıyorlar. İstanbul adayımız muhtemelen İstanbul'da açıklanabilir."

"Binali Bey'in konuşulması doğal. Binali Bey, AK Parti'nin önemli bir aktörüdür. Açıklanmayan şehirlerimizi de Cumhurbaşkanımızın Arjantin dönüşü büyük bir tanıtımla açıklamayı düşünüyoruz. Açıklanan şehirlerin ilçeleri de açıklanacak. Ondan dolayı tüm adaylarımız tanıtım alanında olacak. Aralık ayı içinde bir tarih belirlenecek."

"Genel Başkan Yardımcımız Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz görüşüyor. Karşılıklı analizler yapılacak. Jestler de yapılabilir. Devlet Bey, hep söylüyor. 'Biz saldırılara karşı, İstanbul, Ankara ve İzmir'in korunması gerektiğini söylüyoruz' diyor. Devlet Bey, tutarlılığını gösterdi. Devlet Bey, gerçek bir devlet adamlığı sergiliyor. 15 Temmuz sonrası en ufak geri adım atmadı. Birileri Devlet Bey'in hassasiyetini AK Parti ile ilişkilendiriyor. Devlet Bey'in yaptıkları millet mutabakatı ile ilgilidir."

"CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi yanlarında da bir kenarda HDP duruyor. CHP, yerel seçimlerin avantajını kullanıyor. Adana'da HDP ile, Mersin'de İYİ Parti ile ittifak peşinde. Zamana ve mekana göre ittifakı değiştiriyor. İstanbul'da yine HDP ile dirsek temasında. Millet bunları görerek cevabını verecektir."