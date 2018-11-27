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  • Son Güncelleme: 27.11.2018 13:37

Başkan Erdoğan, 'nin aday bulma sürecini fena tiye aldı

Başkan Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarını açıklamadan önce 'nin aday bulma sürecini tiye aldı. Başkan Erdoğan, "Buradan CHP yönetimine bir ödev veriyorum. Bu 60 kişilik listeyi önlerine alsınlar, hepsine göre karşılarına isim koysunlar. CHP'ye gönül veren seçmen kardeşlerime diyorum ki; gelin 'ta bu köhne zihniyete son verin." dedi.

Başkan , grup toplantısında 20 ilin daha belediye başkan adayını açıkladı. Başkan Erdoğan, dayları açıklamadan önce " büyükşehirlerde AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Ona göre aday açıklayacakmış, çünkü mihenk taşı AK Parti de onun için." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasının o kısmı:

"BEŞİKTAŞ, KADIKÖY TÜRKİYE GERÇEĞİNİ YANSITMIYOR"

Ana muhalefet partisi CHP tek parti döneminden beri hizmet ve projeden uzak bir anlayışla ülkemiz siyasetini zehirlemiştir. Belirli kesimlerin ideolojik fanatizmlerini istismar ederek kurdukları düzeni korumak gayeleridir. Bu nedenle CHP oyunu artırmak için teslim aldığı kesimlerin gözlerini açmasını engellemek için siyaset yapmaktadır. Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın hiçbirinin ülke gerçekleriyle ilgisi olmadığını görürsünüz. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor. Bu ilçelerde yaşayan vatandaşlarımız bilir ki bu ilçeler bugünkü seviyesine belediyelerin değil büyükşehir belediyesinin yatırımları sayesinde gelmiştir."

"CHP BİZİM ADAYLARIMIZI AÇIKLAMAMIZI BEKLİYOR"

CHP büyükşehirlerde AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Ona göre aday açıklayacakmış, çünkü mihenk taşı AK Parti de onun için. İşte biz bugünle birlikte 60 büyükşehir ve il başkan adayımızı açıklamış oluyoruz. Buradan CHP yönetimine bir ödev veriyorum. Bu 60 kişilik listeyi önlerine alsınlar, hepsine göre karşılarına isim koysunlar. CHP'ye gönül veren seçmen kardeşlerime diyorum ki; gelin 'ta bu köhne zihniyete son verin."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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