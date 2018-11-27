Hüseyin Boz, AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı olarak yer aldı. Bugün Başkan Erdoğan tarafından AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda 20 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Yapılan açıklamada, AK Parti Çankırı belediye başkan adayı da belli oldu. Mart 2019 yerel seçimler öncesi Çankırı Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Boz kimdir? Hüseyin Boz kaç yaşında?

HÜSEYİN BOZ KİMDİR?

Hüseyin Boz, 8 Haziran 1974'te Çankırı'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Çankırı'da tamamladı.

2002 yılında Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanlığı görevini yürüttü.

Üç dönem Merkez İlçe Başkanı olarak Çankırı'da görev aldı.

2012 yılında Çankırı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevini üstlendi.

2014 Mahalli İdareler Seçimi öncesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvime göre görevinden istifa eden Boz, seçim sonrasında Belediye Meclis Üyesi oldu. Belediye Meclisinin gerçekleştirdiği ilk toplantıda oy çokluğu ile Belediye Başkan Yardımcılığına seçildi ve bu görevi 3,5 yıl boyunca yürüttü. Aynı zamanda, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetim kadrolarında da görev aldı.

Hüseyin Boz, 24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için Çankırı Belediye Başkanlığından istifa eden İrfan Dinç'in yerine AK Parti'nin adayı olarak gösterildi ve Belediye Meclisi tarafından 3 Mayıs 2018 tarihinde Çankırı Belediye Başkanı seçildi.

İyi derecede Rusça bilen Boz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ÇANKIRI HAKKINDA

Çankırı, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan, 8.411 km2'lik yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Çankırı'nın adı tarihte Çengiri olarak bilinmektedir. Şehir, eski Gangra adlı bir şehrin yerine kurulmuştur. Milattan önce 25'te Roma İmparatorluğu toprağı olan Çankırı, Bizanslılar döneminde bir ara sürgün yedi.

Emeviler döneminde Çankırı şehri bir süre İslam orduları tarafından saldırı altında kalsa da kaleyi ele geçirmeyi başaramadılar.

1071'de Malazgirt Meydan Savaşı'nın kazanılmasından sonra Çankırı şehri, Danişmentoğulları tarafından ele geçirildi.

Osmanlı Döneminde ise Çankırı, Anadolu eyaletine bağlı olan bir liva merkeziydi. Aynı zamanda Kastamonu iline bağlı bir sancak merkeziydi.

Günümüzde Çankırı şehri, ekonomisini hayvancılık ve sanayiden sağlamaktadır. Topraklarında aşırı derecede erozyon görüldüğü için tarıma elverişli değildir.