AK Parti Belediye Başkan adayları açıklandı! 20 ilde AK Parti Belediye Başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste...
20 ilin AK Parti Belediye Başkan adayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi 40 belediyenin başkan adayları açıklanmasının ardından bugün, AK Parti Grup toplantısında 20 belediye başkan adayı daha açıklandı. Peki AK Parti Belediye Başkan adayları kimler oldu? 2019 AK Parti Belediye Başkan adayları kimdir? İşte isim isim AK Parti Belediye Başkan adayları listesi...
27 Kasım 2018 Salı, 12:16:01 Güncelleme: 13:36:31
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