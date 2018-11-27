AK Parti Belediye Başkan adayları açıklandı! 20 ilde AK Parti Belediye Başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste...

20 ilin AK Parti Belediye Başkan adayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi 40 belediyenin başkan adayları açıklanmasının ardından bugün, AK Parti Grup toplantısında 20 belediye başkan adayı daha açıklandı. Peki AK Parti Belediye Başkan adayları kimler oldu? 2019 AK Parti Belediye Başkan adayları kimdir? İşte isim isim AK Parti Belediye Başkan adayları listesi...

27 Kasım 2018 Salı, 12:16:01 Güncelleme: 13:36:31
AK Parti Belediye Başkan adayları açıklandı! 20 ilde AK Parti Belediye Başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin belediye başkan adaylarını tanıttı. Peki Başkan Erdoğan'ın tanıttığı başkan adayları kimdir? nereliler, kaç yaşındalar? İşte 60 ilin başkan adayları ile ilgili tüm detaylar..

AK Parti Belediye Başkan adayları açıklandı! 20 ilde AK Parti Belediye Başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste...

MEHMET ZEYBEK

AFYONKARAHİSAR

AK Parti Belediye Başkan adayları açıklandı! 20 ilde AK Parti Belediye Başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste...

MEHMET ÖZHASEKİ

ANKARA

AK Parti Belediye Başkan adayları açıklandı! 20 ilde AK Parti Belediye Başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste...

YÜCEL YILMAZ

BALIKESİR

AK Parti Belediye Başkan adayları açıklandı! 20 ilde AK Parti Belediye Başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste...

ERDAL ARIKAN

BİNGÖL

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