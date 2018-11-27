AK Parti Çorum Belediye Başkan adayı belli oldu. Bugün 20 ilin belediye başkan adayını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıkladı. Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesi açıklanan belediye başkan adayları arasında Çorum'da yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, AK Parti'den Çorum Belediye Başkan adayı olarak Halil İbrahim Aşgın gösterildi. Peki, AK Parti Çorum Belediye Başkan adayı seçilen Halil İbrahim Aşgın kimdir? Halil İbrahim Aşgın kaç yaşında ve nereli? İşte Halil İbrahim Aşgın'ın hayat hikayesi...

HALİL İBRAHİM AŞGIN KİMDİR?

Halil İbrahim Aşgın 1973 yılında Çorum'da dünyaya geldi.

İlköğretimini Çorum Cumhuriyet İlkokulunda, ortaöğrenimini Çorum İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Özel Çorum Yabancı Dil, Bilgisayar ve Meslekı Eğitim Merkezi (Language Centre) Kurucu Müdürlüğünde on yedi yıl bulunarak ticaretle uğraştı. Son dört yıldır Hitit Üniversitesinde yerel yönetimler alanında akademisyen olarak çalışmakta olup, bu görevinden Çorum Belediye Başkanı Aday Adaylığı için istifa etti.

Aşgın, evli ve dört çocuk babasıdır.

Eğitim

1993-1997 Lisans Kamu Yönetimi İstanbul Üniversitesi

1998-2006 Yüksek Lisans Kamu Yönetimi Marmara Üniversitesi

2011-2018 Doktora Felsefe ve Din Bilimleri Hitit Üniversitesi

Akademik deneyim

2015 -Öğr. Gör. Dr. Yönetim ve Organizasyon Hitit Üniversitesi

ÇORUM HAKKINDA

Çorum, Türkiye'nin Orta Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, 12.820 m2'lik yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda şehirde Paleolitik ve Neolitik devirlerine ait insan yerleşimleri bulunmuştur. Çalışmalarda Alacahöyük, Büyük Güllücek, Boğazköy, Eskiyapar, Kuşsaray höyükleri de ortaya çıkarılmıştır.

Çorum şehri, binlerce yıldan beri farklı uygarlıktaki insanların yaşadığı şehirlerden biri olmuştur. Anadolu kültürünün ortaya çıktığı ve geleneğin devam ettirildiği şehirlerdendir. 1830'lu yıllardan günümüze kadar Avrupalı gezginlerin, bilim adamlarının ve kaşiflerin uğrak noktalarından birisi olmuştur.

Çorum şehrinde karasal iklim hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve genelde yoğun kar yağışlıdır.

Şehirde en meşhur yiyecek olarak leblebi bulunmaktadır. Düğün ve törenlerde iskip dolması, yöresel keşkek yemeği, etli pilav ve yayla çorbası oldukça bilinmektedir.