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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin adayını açıklıyr. Başkan Erdoğan, merakla beklenen İstanbul adayını ise Güney Amerika ziyaretinin ardından duyuracak.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Aziz milletim değerli milletvekili arkadaşlarım kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Akdeniz'de Ege ve Akdeniz'deki haklarımız meselesi eskiden beri üzerinde hassasiyetle durduğumuz hususlardır.

İŞTE AÇIKLANACAK 20 İL

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün; Ankara, İzmir, Balıkesir, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Konya, Mardin, Muğla ve Sakarya büyükşehir, Afyonkarahisar, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Karaman, Muş, Uşak, Yozgat ve Sivas belediye başkanlarını açıklayacak.

İSTANBUL İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK

Ankara ve İzmir adayının bugün açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği İstanbul adayının ise Erdoğan'ın Güney Amerika seyahati sonrasında duyurulması bekleniyor.

İstanbul'da ilçelere yönelik çalışmaların sürdüğü ve bu ilçelere yönelik görüşmelerin tamamlanmasının ardından İstanbul adayının da törenle açıklanacağı kaydedildi.