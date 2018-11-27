Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.11.2018 11:51
  • Son Güncelleme: 27.11.2018 12:13

! 20 ilin belediye başkan adayları açıklanıyor! Başkan Erdoğan'dan Grup Toplantısı'nda açıklamalar

Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, 20 ilin daha belediye başkan adayını açıklıyor. Açıklanan iller arasında ve gibi önemli şehirler de var. Bu adayların açıklanmasından sonra AK Parti'nin yerel seçimler öncesi 60 il için adayları belli olmuş olacak.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan , Grup Toplantısı'nda ve 'in de aralarında bulunduğu 20 ilin adayını açıklıyr. Başkan Erdoğan, merakla beklenen İstanbul adayını ise Güney Amerika ziyaretinin ardından duyuracak.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Aziz milletim değerli milletvekili arkadaşlarım kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Akdeniz'de Ege ve Akdeniz'deki haklarımız meselesi eskiden beri üzerinde hassasiyetle durduğumuz hususlardır.

İŞTE AÇIKLANACAK 20 İL

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün; Ankara, İzmir, Balıkesir, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Konya, Mardin, Muğla ve Sakarya büyükşehir, Afyonkarahisar, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Karaman, Muş, Uşak, Yozgat ve Sivas belediye başkanlarını açıklayacak.

İSTANBUL İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK

Ankara ve İzmir adayının bugün açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği İstanbul adayının ise Erdoğan'ın Güney Amerika seyahati sonrasında duyurulması bekleniyor.

İstanbul'da ilçelere yönelik çalışmaların sürdüğü ve bu ilçelere yönelik görüşmelerin tamamlanmasının ardından İstanbul adayının da törenle açıklanacağı kaydedildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCANLI! 20 ilin belediye başkan adayları açıklanıyor! Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar