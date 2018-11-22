Başkan Erdoğan: Kirli ittifak işbaşında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 48'inci muhtarlar toplantısında önemli mesajlar verdi:
AİHM ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış. Neymiş? Türkiye terör örgütü PKK ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının yargılandığı davada özgürlük güvenlik ve seçim hakkını ihlal etmiş. Peki siz AB organlarından herhangi birinin, aynı zatın 6-8 Ekim 2014 tarihindeki olaylar sırasında insanları tamamı yalan olan beyanlarla galeyana getirip 50 masumun vahşice katletmesine yol açması konusunda herhangi bir beyanını duydunuz mu?
FETÖ'CÜLERI baştacı yapan hiçbir ülkenin, kurumun demokrasinin adını ağzına almaya hakkı yoktur. Bunun adı özgürlük değil, düpedüz terör perestliktir, terörist seviciliktir. Diyoruz ki, siz varın kendi sırça köşklerinizde dilediğiniz kararları alın. Dilediğiniz oylamaları yapın.
BİRİ (CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu) çıkmış Gezi olaylarını öven, Gezici vandalları yücelten, bunun üzerinden bizi itham eden zırvalar beyan etmiş.
GEZİ olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi (Osman Kavala). Şu anda içerde. Onun arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros. Bu adam dünyada milletleri bölmek, parçalamakla adeta birilerini görevlendiren, parası bol ve bu paraları da bu şekilde tüketen birisidir.
TÜRKİYE'DEKİ temsilcisi de babadan zengin ve bu imkanlarını da bu ülkeyi parçalayıp bölen; işte bu özellikle terör eylemlerine karşı her türlü bu noktada desteği veren kişi. Suçu olmayan herhangi bir şeye karışmamış olanı niçin kalksın da bizim yargımız içeri alsın?
BİR kez daha tekrarlıyorum. Gezi olayları CHP'nin başındaki zatın kendisi gibi bir projeydi. Bu projenin adı Türkiye'nin ayaklarına pranga vurma ihaneti. Ne diyor bay Kemal biliyor musunuz? Diyor ki bunların hepsi akademisyen... Bunları davet etseydiniz onlar zaten gelirdi. Türkiye'ye diz çöktürme projesinin elemanları hala dayanışma içerisindeler.
GEZİ'Yİ övenler, gizli veya açık PKK'yı da över, FETÖ'ye de destek verir. Bizzat yaşayarak gördük ki, Gezi Türkiye'yi kalkındıracak ne kadar iş varsa, proje varsa hepsinin karşısına dikilmenin adıdır.
HEPSİ BİRER FAŞİST
İster akademisyen, ister gazeteci, ister iş adamı olsun. Bunların hepsinin girdileri aynı yerden gelir, çıktıları da aynı yerden gider. Bu tipler zahirde demokrasiyi, özgürlükleri hatta sol jargonu ağızlarından düşürmezler. Ama hepsi birer faşisttir.
Bunların bir başka ortak özelliği de değerleriyle, tarihiyle, kılığıyla kıyafetiyle milletimizin adeta yeminli düşmanı olmalarıdır. Bunlar düşmanlıklarını 'muhtar' benzetmesiyle, 'göbeğini kaşıyan adam' bühtanıyla ortaya sererler.
ADAYLAR TAMAM
Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, Yerel Seçim ittifakı için 55 dakikalık bir görüşme yaptı. İki lider, bazı büyükşehirler ve illerde ortak adayı desteklemek için taleplerini birbirlerine iletti. Bu arada Erdoğan'ın Cumartesi günü adayları açıklayacağı bildirildi. İstanbul'da Binali Yıldırım, Ankara'da ise Mehmet Özhaseki'nin adaylığına kesin gözüyle bakıldığı öğrenildi.
Başkan Erdoğan, toplantıya katılan bir muhtarın sigara paketini aldı. "Bu zehiri bırak" diyerek uyardı.
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