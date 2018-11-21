Başkan Erdoğan Külliye'de muhtarlar buluşmasında konuşuyor

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İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Şimdi 48'inci muhtarlar toplantımızı yapıyoruz. Siz kıymetli muhtarlarımızı misafir ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı görevine geldikten sonra dedik ki, "ülkemizdeki tüm muhtarlarımızla bir araya geleceğiz" Külliyemizdeki konferans salonumuzda başlattığımız muhtar buluşmamızı artık burada sürdürüyoruz. 30 bine yakın muhtarımızı külliyemizde ağırlamış olduk.

31 Mart 2019'da belediye başkanlarımız ve muhtarlarımızın da seçimi var. Sizler de seçime gireceksiniz. Bu sebeple önümüzdeki aylarda muhtar toplantılarımıza hız vereceğiz. İstiyoruz ki muhtarlarımızı külliyede bir kere de olsa ağırlamış olalım. Hedefimiz seçimden önce muhtarlarımızın tamamına yakınıyla bir araya gelmek. Böylece cumhuriyet tarihinde başka hiçbir cumhurbaşkanına, başbakana nasip olmamış bir bahtiyarlığı sizlerle yaşamış olacağız.

Dünyada demokrasinin böylesine yaygın ve etkin bir şekilde uygulanabildiği pek az ülke vardır. Siz bakmayın birilerinin Türk demokrasisini hakir görmeye çalışmasına. Gerçek demokrasi onların asla işine gelmez. Mesela AİHM dün ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış. Neymiş? Türkiye terör örgütü PKK ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının yargılandığı davada özgürlük güvenlik ve seçim hakkını ihlal etmiş. Peki siz AB organlarından herhangi birinin, aynı zatın 6-8 Ekim 2014 tarihindeki olaylar sırasında insanları tamamı yalan olan beyanlarla galeyana getirip 50 masumun vahşice katletmesine yol açması konusunda herhangi bir beyanını duydunuz mu? Elinde sadece bu hadise sebebiyle aralarında Yasin Börü'nün de bulunduğu 50 insanın kanı için sergilenen gayretin milyonda biri acaba o masumlar için gösterilmiş mi? Belediye otobüsünde diri diri yakılan genç kızımıza, daha bir kaç önce patlatılan bombayla 11 aylık bebeğiyle birlikte hanım kardeşimize gösterilmeyen ilgi, onlara katledenlere adeta yağdırılıyorsa burada bir sorun vardır.

Bugün Avrupa'nın hangi şehrine giderseniz gidin terör örgütü yandaşları at koştururken, ülkesini ve milletini seven vatandaşımıza adeta nefes aldırmıyor. AİHM sen neredesin? Bunları görüyor musun? Bunlar hakkında verilmiş bir kararın var mı?

FETÖ'cüleri baştacı yapan hiçbir ülkenin, kurumun demokrasinin adını ağzına almaya hakkı yoktur. Bunun adı özgürlük değil, düpedüz terör perestliktir, terörist seviciliktir. Buradan Avrupalı dostlarımızı ikaz ediyorum. O çok sevdiğiniz teröristler var ya, çıkarlarına dokunduğunuz gün emin olunuz sadece nefretlerini ve sloganlarını değil, silahlarını da size çevireceklerdir.

Diyoruz ki, siz varın kendi sırça köşklerinizde dilediğiniz kararları alın. Dilediğiniz oylamaları yapın. Biz demokratik hukuk devleti vasfımızdan asla taviz vermeden, ülkemizin ve milletimizin bekası için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.

"ARKASINDA MACAR YAHUDİSİ SOROS VAR"



Tarih elbette milletimizin kahramanlığı cesaretiyle birlikte ana muhalefet partisinin her konuda nasıl ülkesinin karşısında yer aldığını da yazacak. Dün yine bu partinin başındaki zat çıkmış, Gezi olaylarını öven, Gezici vandalları yücelten, bunun üzerinden bizi itham eden zırvalar beyan etmiş. Düşünebiliyor musun? Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi. Şu anda içerde. Onun arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros. Bu adam dünyada milletleri bölmek, parçalamakla adeta birilerini görevlendiren, parası bol ve bu paraları da bu şekilde tüketen birisidir. Türkiye'deki temsilcisi de babadan zengin ve bu imkanlarını da bu ülkeyi parçalayıp bölen; işte bu özellikle terör eylemlerine karşı her türlü bu noktada desteği veren kişi.

Şimdi içeride. Suçu olmayan herhangi bir şeye karışmamış olanı niçin kalksın da bizim yargımız içeri alsın? Bir kez daha tekrarlıyorum. Gezi olayları CHP'nin başındaki zatın kendisi gibi bir projeydi. Bu projenin adı Türkiye'nin ayaklarına pranga vurma ihaneti. Ne diyor bay Kemal biliyor musunuz? Diyor ki bunların hepsi akademisyen... Bunları davet etseydiniz onlar zaten gelirdi.

Senin işte o beyefendi dediklerinden bir tanesi de yine köşe yazarıydı. 5 yıl 10 aya mahkum oldu. Fakat cezaevine göndermedi onu yargı. Tutuksuz devamını sağladı. Peki ne yaptı? Kaçıp Almanya'ya gitti. Şimdi almanya'da bu zat. Almanya'da Türkiye'nin aleyhinde her türlü kampanyayı yapıyor. El bebek gül bebek her türlü ödüllendirmeye tabii tutuluyor. Oradaki kampanyaları o idare ediyor. Bay Kemal, sen bunu görmüyor musun? Mahkum edilmiş bir adamı yargı boş bulundu serbest bıraktı. O da kaçıp Almanya'ya gitti. Müslüman bir kere sokulduğu delikten bir daha sokulmaz.



AB'nin PKK'ya desteğini ciddiye alamayız



Bütün bu stokların yapıldığı depoları basacağız