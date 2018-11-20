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  • 20.11.2018 11:16

Son dakika: 'ın eşinin cezası belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski yöneticisi 'ın eşi 'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖcü Boydakın eşinin cezası belli oldu

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.

Savcı, önceki duruşmada sunduğu mütalaasını yineledi. Meral Boydak'ın, örgütte "abla" pozisyonunda görev yaptığı, sohbetlere katıldığını, gizliliğe riayet ettiğini, elebaşının çağrısı üzerine Bank Asyada hesap açarak sistematik ve yoğun şekilde para artışı gerçekleştirdiğini belirten savcı, bu nedenle sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının ardından mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan Meral Boydak, "Önceki savunmalarımı tekrarlıyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Boydak'ı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski üst yöneticisi , "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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