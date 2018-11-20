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  • 20.11.2018 11:14

Taksim’de taksicilerin avı kameralara böyle yansıdı!

’nda bir taksicinin, Dolmabahçe’ye gitmek isteyen iki Filistinli ten 50 TL istediği iddia edildi. Aynı yere dün 15 TL’ye gittiklerini belirten turistler, taksicilerden dert yandı.


Taksim'de bekleyen taksicilerin lerden kısa mesafede yüksek fiyat istemesi isyan ettirdi. 'ndan Dolmabahçe'ye gitmek isteyen iki Filistinli turist Rahem ve Ahmed, meydanda bulunan bir taksiye fiyat sorarken görüntülendi. Taksiye binmeyip geri dönen turistler, dün aynı yere 15 TL'ye gittiklerini ancak az önce sordukları taksinin 50 TL fiyat istediğini belirtti. Filistinli kadın turist Rahem, 4 taksiye daha fiyat sorduklarını belirtirken, "Hepsi ayrı fiyat söylüyor. Biri 30, biri 40, diğeri ise 50 TL istiyor. Hangisi doğru fiyat bilemiyoruz" diyerek yaşadıklarını anlattı.

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