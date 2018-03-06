Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en önemli finansörlerinden olan, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından holding ve bünyesindeki 41 şirketi TMSF'ye devredilen, yönetim kurulu üyeleri tutuklanan Boydaklar, örgüte yaptıkları para transferini itiraf etti. Boydaklar'ın yargılandığı dava dosyasına giren şirket ortaklarının e-mail yazışmaları, Boydak Holding ve iştiraklerinden FETÖ'ye zekat, hayır, bağış, reklam ve himmet adı altında 500 milyon TL aktarıldığını ortaya çıkardı.



ALLAH KABUL ETSİN

"Değerli ortaklarımız, abiler" diye başlayan e-mail yazışmalarına göre, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bir yıl önce, Ağustos 2015'te, tutuksuz yargılanan Boydak Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak ortaklarına bir mail atıyor. Mailde, holdingin genel gidişatı anlatılırken, siyasi konularda ortakların açıklamalarına dikkat etmeleri isteniyor. Boydak'ın mailinde FETÖ'den 'malum camia' diye bahsedilirken, "Bugüne kadar malum camiaya direkt endirekt, zekat, hayır, sponsorluk, reklam, bağış vs adı altında en az 500 milyon TL fon aktardık. Allah kabul etsin" deniliyor.



DENETİM ENDİŞESİ

Boydak, mailde örgüte aktarılan finans kaynağını deşifre ederken, devletin denetimlerinde bunun ortaya çıkmasından korktuğunu da anlatıyor. E-mail yazışmalarında "Endişem o ki, yapılmakta olan denetimlerde bir yerlerden afişe edilmemiz ve daha büyük problemlerle karşı karşıya kalabilmemiz ve sistemimizin Allah korusun kilitlenme riskidir" diyerek ortaklarına endişesini anlatıyor. E-mail trafiği Memduh Boydak, Mustafa Boydak ve Hacı Boydak arasında 17-25 Aralık'taki hükümeti devirme kumpası sürecinin ardından anlaşmazlık başladığını da gösteriyor.



MAIL'LE HABERLEŞMEYİN

Mustafa Boydak, Memduh Boydak'ı sosyal medya üzerinden örgüte alenen destek vermekle suçlarken, aile bireylerinin siyasi değerlendirmelerini kamuoyu önünde yapmaması gerektiğini belirtiyor. Hacı Boydak ise holdingin mali durumu ve kamu ile ilişkilerinin değerlendirilmesini ortakların e-mail trafiğiyle değil, yüzyüze toplantılarda yapmasını istiyor.



KAYITLARI BUNUN İÇİN Mİ YOK ETTİLER!

Geçtiğimiz günlerde Boydak Holding'le ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı denetimde MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları ortaya çıkmıştı. Boydak Holding ve bağlı şirketlerde resmi muhasebe programı SAP dışında "Logo Unity" isimli muhasebe programının kullanıldığı, iki farklı kayıt tutulduğu tespit edilmişti. Holding bünyesindeki Merkez Çelik isimli şirketle irtibatlı serverlara bağlı tutulan bu kayıtların, iki farklı ve birbiriyle bağlantılı dizüstü bilgisayara yedeklendiği, daha sonra da imha edildiği belirtilmişti. Savcılık, e-mail trafiğinde ortakların örgüte aktarılan paranın devletin denetim mekanizmalarınca tespit edilmesinden korktuğu için çift muhasebe kaydı tuttuğu ve himmet transferlerinin saklanmak istendiği olasılığını değerlendiriyor.



SAVCILIK EL KONULMASINI İSTİYOR

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, yöneticileri Hacı, Memduh, Mustafa ve Şükrü Boydak'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı dava kapsamında, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları doğrultusunda 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne talep yazısı göndermişti. Yazıda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı/ilintili olduğu kayyumluk yetkileri TMSF'ye devredilen Boydak Holding ve bağlı şirketlerin TCK'nin 54/6 maddesi uyarınca müsaderesini (devlete geçmesini sonuçlayan bir yaptırım) istemişti.



2016'DA KAYYUM ATANMIŞTI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Boydak Holding ve iştiraklerine, 18 Ağustos 2016'da Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nce kayyum atanmıştı. 5 Eylül 2016'da aynı mahkeme kararıyla kayyumluk yetkileri TMSF'ye devredilmişti.

SABAH