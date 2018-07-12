Yol Durumu
  1. Meclis yeni başkanını seçiyor
  2. Adnan Oktar örgütü CHP ile bağlantılı çıktı

davasında Boydaklara ceza yağdı! Boyadak ailesinden kimler ceza aldı?

Kayseri'deki davasında yargılanan eski yöneticilerinin holding ve bağlı şirketlerindeki hisselerinin müsaderesine karar verildi.

Boydaklara ceza yağdı!

eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'a 11 yıl 10 ay 15 gün; 'a 18 yıl, Şükrü Boydak'a 10 yıl, tutuksuz yargılanan Mustafa Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ'a ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski çalışanlardan Halit Bayhan ise beraat etti.

MÜSADERE KARARI NEDİR

Müsadere, işlenen bir suç ile ilgili belirli bazı eşya veya kazançların mülkiyetinin devlete aktarılmasıdır.

KAYYUM ATANMIŞTI

Boydak Holding'e, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kayyum ataması yapılmıştı. Holding ve bağlı şirketlerin denetimi TMSF'ye geçti. Boydak Holding'in eski yöneticileri de tutuklanmıştı

1957 YILINDA KURULDU

Temeli 1957 yılında Kayseri'de atılan Boydak Holding bünyesinde 34 şirket bulunuyor. 8 ayrı sektörde faaliyet gösteren Boydak Holding çatısı altında, Türkiye'nin en önemli markaları arasında yer alan İstikbal, Bellona, Mondi,Hes, Boyteks, Form Sünger gibi firmalar bulunuyor.

13 BİN KİŞİ BÜNYESİNDE ÇALIŞIYOR

Boydak Holding bünyesinde çalışan kişi sayısı 13 bin. İç pazarın yanı sıra 140'ı aşkın ülkeye ihracat da yapan Boydak Holding İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 7, ikinci en büyük sanayi kuruluşu listesinde ise 2 şirketi ile yer alıyor.

Etiketler: , , ,
  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 13:46
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR