CHP yönetimi, Türkçe ezan açıklamaları ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları nedeniyle iki kez ''kesin ihraç'' talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz hakkındaki nihai kararını verdi ve Yılmaz partiden ihraç edildi.

CHP Grup İç Yönetmeliği'nin 79. maddesi gereğince Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'a "Gruptan Kesin Çıkarma" cezası verilmesine, kesin olarak karar verdi.

İKİ KEZ KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

'Ezan Türkçe okunmalı' teklifiyle gündeme gelen Öztürk Yılmaz, bu açıklamasından dolayı kesin ihraç talebiyle parti disiplinine sevk edildi.

Ayrıca Yılmaz'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözlerinin ardından da kesin ihraç talebiyle ikinci kez disiplin kuruluna sevk edilmişti.