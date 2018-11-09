CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okunmalı" şeklindeki skandal sözleri sonrası Rus radyosuna konuştu.

KONUYU SAPTIRIP "ATATÜRK'E HAKARET EDİYORLAR" DEDİ

RS FM'den Yavuz Oğhan'ın sorularını cevaplayan Öztürk Yılmaz konuyu Atatürk üzerinden tartışma zeminine çekmeye çalıştı.

"BEN İNANÇLI BİR İNSANIM, TÜRKÇE DE OKUNSUN, ARAPÇA DA OKUNSUN"

Atatürk'e hakaret edildiğini öne süren Yılmaz, "Türkçe'nin aşağılanmasına karşı olduğumu söyledim. Herkesin görüşüne saygı duyarım. Ben inançlı bir insanım. Ben orada bırakın Türkçe de okunsun Arapça da okunsun diyorum" ifadelerini kullandı.

DOĞRU BİLDİĞİNİ SAVUNACAKMIŞ

"Bazen doğruyu savunmada yalnız kalabilirsiniz. Linçe uğrayabilirsiniz. Ben 49 yaşındayım çok yalnız kaldım ama doğruyu hep savundum." diyerek sözlerine devam eden Yılmaz, kendisini disipline sevk eden CHP'ye de tepki göstererek "keşke beni disipline sevk edenler, 'camileri ahır yaptınız' diyenlere cevap verselerdi" şeklinde konuştu.

EZANLA TÜRKÇE AŞAĞILANIYORMUŞ

Büyük tepki çeken sözleriyle Türkçe'ye sahip çıkmayı amaçladığını ileri süren Yılmaz, şunları söyledi:

"Ezan Türkçe okunsun, Arapça okunsun gibi bir şey demiyorum. Kendi dilini aşağılama diyorum".

CHP'NİN GERÇEK NİYETİNİ İFŞA ETTİ: ŞİMDİ ZAMANI DEĞİL DİYORLAR

Öztürk Yılmaz ayrıca, CHP'nin, seçimde seçime ortaya çıkan göstermelik dini hassasiyetlerini ve asıl düşüncesinin ne olduğunu da satır arasında ağzından kaçırdı.

CHP'ye ve CHP'lilerin yaşam tarzına hakaret edildiği yalanını ortaya atarak, kendi skandal sözlerini temellendirmeye çalışan Yılmaz, partisine bu şekilde baskı yaptığında "aman şimdi zamanı değil" yanıtını aldığını ifade etti.