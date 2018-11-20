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  • 20.11.2018 17:17

Paraşütü açılmayan , 90 metreden yere çakıldı

'de 50 yaşındaki , paraşütü açılmayınca 90 metreden kayalık zemine çakıldı.


'in Centro bölgesine bağlı Oeste alt bölgesinde bulunan Nazaré Sahilinde kayalıklardan paraşütle atlayan 50 yaşındaki , paraşütü açılmayınca 90 metreden kayalık zemine çakıldı. Paraşüt, turistin zemine çarpmasının ardından açılırken, yaşanan dehşet anları bölgedeki turistler tarafından kaydedildi.

Aynı bölgede, 2013 yılının Temmuz ayında da benzeri bir olay yaşanmış, 29 yaşında bir İsveçli turist hayatını kaybetmişti.

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