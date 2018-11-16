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  • 16.11.2018 15:12

Grup , 'ın itirazını reddetti

TBMM Grup , Ardahan Milletvekili ’ın "tedbir kararı" ile ilgili itiraz başvurusunu reddederek, kararın devamını kararlaştırdı

CHPden Öztürk Yılmazın itirazına ret!

TBMM Grup , Ardahan Milletvekili 'ın "tedbir kararı" ile ilgili itiraz başvurusunu reddederek, kararın devamını kararlaştırdı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu'nun, bugün yapılan toplantısında, Ardahan Milletvekili Yılmaz'ın "tedbir kararı" ile ilgili itiraz başvurusunun görüşüldüğü, itirazın reddine, tedbir kararının devam etmesine karar verildiği bildirildi.

Yılmaz, CHP Grup Yönetim Kurulu'nca "kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu karar üzerine basın toplantısı düzenleyerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Yılmaz'ın bu ifadeleri nedeniyle ikinci kez "gruptan kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmişti.

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