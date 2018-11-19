Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.11.2018 15:57
  • Son Güncelleme: 19.11.2018 16:12

Fransız televizyonuna konuştu

Dindar insanları aşağılayan konuşmaları yüzünden 'de büyük tepkilere neden olan , Fransız televizyonunda aynı hakaretleri sürdürdü.

Mine Kırıkkanat Fransız televizyonuna konuştu

Gazeteci , "Atatürk benim ilahım diyorum. Hiçbir kusurunu görmediğim gibi Atatürk'e artık tapıyorum." ifadelerini kullandıktan sonra büyük tepki almıştı.

NEFRET KONUŞMASINI BU KEZ FRANSIZCA YAPTI

Fransız televizyon kanalı TV5 Monde'a konuk olan Mine Kırıkkanat dolu açıklamalarını Fransızca olarak sürdürdü.

Programda kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Mine Kırıkkanat, 'de ifade özgürlüğünden söz etti.

YİNE DİNDAR İNSANLARI HEDEF ALDI

Ayrıca programda burada yazamayacağımız bir hakareti daha dile getirildi. Mine Kırıkkanat konuşmasında yine dindar insanları hedef aldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriMine Kırıkkanat Fransız televizyonuna konuştu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar