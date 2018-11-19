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  • Son Güncelleme: 19.11.2018 14:48

inin 11 dakikalık ses kaydının içeriği ortaya çıktı!

Dünya kamuoyu, salı günü ABD Başkanı ’a Suudi gazeteci ’nın katledilmesine yönelik hazırlanan istihbarat raporunun sunulmasını bekliyor. Zira 'ın derin müttefiki ABD'nin bu raporu, Suudi yetkililerin sadece kendi iç meseleleri olarak lanse etmeye çalıştığı, bizatihi devlet eliyle işlenmiş in akıbetini belirleyecek. Kaşıkçı'nın 11 dakikalık ses kaydının içeriği de ortaya çıktı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü başta inkar edip sonra itiraf etmek zorunda kalan Riyad, bugüne kadar Türk yetkililerin Kaşıkçı cinayetine dair yerli ve uluslararası basına sızdırdığı bilgiler doğrultusunda köşeye sıkıştı. Sızan her bilgi ile Riyad panikledi ve devlet söylemi defalarca değişti. Elbette bu kadar çok sızıntı bilgi kirliliğine de neden oldu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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