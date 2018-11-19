Son dakika: Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Erdoğan ve Putin, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"nin ardından Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in basına kapalı görüşmesi, saat 16.00'da başladı.
Görüşmede TürkAkım dışında Suriye ve iki ülkenin ilişkilerini ilgilendiren başka konuların da masada olacağı belirtiliyor.
İşte görüşmeden ilk kareler...
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