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  • Son Güncelleme: 19.11.2018 16:55

Son dakika: Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı 'in görüşmesi başladı.

Başkan Erdoğan ve Putinden 2. kritik adım!

Erdoğan ve Putin, 'nde düzenlenen "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"nin ardından Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in basına kapalı görüşmesi, saat 16.00'da başladı.

Görüşmede TürkAkım dışında ve iki ülkenin ilişkilerini ilgilendiren başka konuların da masada olacağı belirtiliyor.

İşte görüşmeden ilk kareler...



60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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