Suudi Arabistan Başsavcılığı 5 zanlı için idam istedi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine odakladı. Kaşıkçı,'de Suudi Arabistan'ın'na giriş yaptı. Bir daha gazeteciden haber alınamadı. Kaşıkçı'nın 15 kişilik suikast timi tarafından öldürüldüğü açıklandı.Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, basın toplantısı yaptı. Sözcü, Kaşıkçı'nın boğuşma ve aşırı dozda ilaç ile öldürüldüğünü ve cesedinin parçalanarak konsolosluk binasından çıkarıldığını açıkladı. Şelan, Kaşıkçı'yı öldüren ekibi kurma emrini eski İstihbarat Başkan Yardımcısı'nin verdiğini anlattı. Sözcü ayrıca Kaşıkçı cinayetinde 11 zanlıdan 5'i için idam cezası istendiğini vurguladı. Kaşıkçı'nın cesedini teslim alan yerli işbirlikçinin görüntüsüne ulaşıldığını da söyleyen Şelan, zanlılardan birinin, konsolosluktakiaktardı. Ceset kalıntılarının nerede olduğu konusunda araştırmaların sürdüğünü de belirten sözcü, cinayetle'ın bağı olmadığını da anlattı.yetkilinin verdiğibilgiye göre, SuudiArabistan VeliahtPrensi Muhammedbin Selman'ın eskidanışmanı'ye CemalKaşıkçı'yı ülkeyedöndürme emri verildi.Ülkeye dönmesisağlanamayıncakatledildi.Suikast timi kurma emrini'nin verdiği, öldürme emrinin ise ekibin başkanı tarafından verildiği bildirildi.