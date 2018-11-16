Suudi Arabistan Başsavcılığı 5 zanlı için idam istedi

Dünya Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine odakladı. Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giriş yaptı. Bir daha gazeteciden haber alınamadı. Kaşıkçı'nın 15 kişilik suikast timi tarafından öldürüldüğü açıklandı. Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb ise cinayetle ilgili bilgi paylaşmadı.
AŞIRI DOZ İLAÇ VERMİŞLER
Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, basın toplantısı yaptı. Sözcü, Kaşıkçı'nın boğuşma ve aşırı dozda ilaç ile öldürüldüğünü ve cesedinin parçalanarak konsolosluk binasından çıkarıldığını açıkladı. Şelan, Kaşıkçı'yı öldüren ekibi kurma emrini eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri'nin verdiğini anlattı. Sözcü ayrıca Kaşıkçı cinayetinde 11 zanlıdan 5'i için idam cezası istendiğini vurguladı. Kaşıkçı'nın cesedini teslim alan yerli işbirlikçinin görüntüsüne ulaşıldığını da söyleyen Şelan, zanlılardan birinin, konsolosluktaki kameraları bozduğunu aktardı. Ceset kalıntılarının nerede olduğu konusunda araştırmaların sürdüğünü de belirten sözcü, cinayetle Veliaht Prens Selman'ın bağı olmadığını da anlattı.
VELİAHT PRENS'İN DANIŞMANINA YURT DIŞI YASAĞI
Suudi yetkilinin verdiği bilgiye göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Suud el Kahtani'ye Cemal Kaşıkçı'yı ülkeye döndürme emri verildi. Ülkeye dönmesi sağlanamayınca katledildi. Riyad'da hakkında soruşturma başlatılan Kahtani'nin ülkeden çıkışının yasaklandığı belirtildi.
Suikast timi kurma emrini Ahmed el-Asiri'nin verdiği, öldürme emrinin ise ekibin başkanı tarafından verildiği bildirildi.
AŞIRI DOZ İLAÇ VERMİŞLER
Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, basın toplantısı yaptı. Sözcü, Kaşıkçı'nın boğuşma ve aşırı dozda ilaç ile öldürüldüğünü ve cesedinin parçalanarak konsolosluk binasından çıkarıldığını açıkladı. Şelan, Kaşıkçı'yı öldüren ekibi kurma emrini eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri'nin verdiğini anlattı. Sözcü ayrıca Kaşıkçı cinayetinde 11 zanlıdan 5'i için idam cezası istendiğini vurguladı. Kaşıkçı'nın cesedini teslim alan yerli işbirlikçinin görüntüsüne ulaşıldığını da söyleyen Şelan, zanlılardan birinin, konsolosluktaki kameraları bozduğunu aktardı. Ceset kalıntılarının nerede olduğu konusunda araştırmaların sürdüğünü de belirten sözcü, cinayetle Veliaht Prens Selman'ın bağı olmadığını da anlattı.
VELİAHT PRENS'İN DANIŞMANINA YURT DIŞI YASAĞI
Suudi yetkilinin verdiği bilgiye göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Suud el Kahtani'ye Cemal Kaşıkçı'yı ülkeye döndürme emri verildi. Ülkeye dönmesi sağlanamayınca katledildi. Riyad'da hakkında soruşturma başlatılan Kahtani'nin ülkeden çıkışının yasaklandığı belirtildi.
Suikast timi kurma emrini Ahmed el-Asiri'nin verdiği, öldürme emrinin ise ekibin başkanı tarafından verildiği bildirildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.