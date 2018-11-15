Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.11.2018 18:09
  • Son Güncelleme: 15.11.2018 18:31

Kaşıkçı soruşturması hakkında ’ın henüz cevaplandırmadığı sorular

Başsavcılığı iyle ilgili açıklamalarda bulundu. Suudi savcı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 şüpheli hakkında idam cezası istedi. Cemal Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin boğuşma ve öldürücü dozda ilaç olduğu belirtildi. Fakat tüm bu açıklamaların yanında soruşturmayla ilgili hala cevap bekleyen çok kritik sorular var...

Kaşıkçı soruşturmasında cevapsız kalan sorular
Başsavcılığı iyle ilgili açıklamalarda bulundu. Suudi savcı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 şüpheli hakkında idam cezası istedi. Cemal Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin boğuşma ve öldürücü dozda ilaç olduğu belirtildi. Kaşıkçı'nın cesedini teslim alan yerel işbirlikçinin yaklaşık görüntüsüne ulaşıldığı ve cinayet talimatını timin başındaki ismin verdiği bildirildi..

Fakat tüm bu açıklamalar, cevaplamayan birçok soruyu da beraberinde getirdi.

İşte Kaşıkçı soruşturması kapsamında cevap bekleyen birbirinden kritik o sorular:

1) Suudi Arabistan istihbaratı, 'deki 'yerel işbirlikçi' ile ne zaman temas kurdu?

2) Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

3) Suudi istihbaratçılar, konsolosluktaki güvenlik kameralarını kapatma kararını ne zaman aldı?

4) Suud el-Kahtani hakkında yürütüldüğü söylenen soruşturmanın detayları neler?

5) Açıklamada toplam 21 şüpheli olduğu, bunların 11'ine suç isnat edildiği ve savcılığın beş kişi hakkında idam istemiyle dava açılması talebi olduğu söyleniyor. Bu şahıslara isnat edilen suçlar nelerdir?

6) Suudi Arabistan'ın başkonsolosunun olaydaki rolü hakkında herhangi bir soruşturma açıldı mı?

7) Suudi istihbaratçılar, söylendiği gibi Cemal Kaşıkçı'yı öldürme maksadıyla Türkiye'ye gelmedilerse neden yanlarında bir otopsi uzmanı getirdiler?

8) Suudi Arabistan neden şüphelilerin isimlerini kamuoyuna açıklamıyor?

9) Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, neden uluslararası soruşturma açılması ihtimalinden bu kadar çekiniyor?

10) Suudi istihbarat görevlilerinin İstanbul'a gelme amacı neydi?

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriKaşıkçı soruşturması hakkında Suudi Arabistan’ın henüz cevaplandırmadığı sorular
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar