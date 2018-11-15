Suudi Arabistan Başsavcılığı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Suudi savcı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 şüpheli hakkında idam cezası istedi. Cemal Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin boğuşma ve öldürücü dozda ilaç olduğu belirtildi. Kaşıkçı'nın cesedini teslim alan yerel işbirlikçinin yaklaşık görüntüsüne ulaşıldığı ve cinayet talimatını timin başındaki ismin verdiği bildirildi..
Fakat tüm bu açıklamalar, cevaplamayan birçok soruyu da beraberinde getirdi.
2) Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?
3) Suudi istihbaratçılar, konsolosluktaki güvenlik kameralarını kapatma kararını ne zaman aldı?
4) Suud el-Kahtani hakkında yürütüldüğü söylenen soruşturmanın detayları neler?
5) Açıklamada toplam 21 şüpheli olduğu, bunların 11'ine suç isnat edildiği ve savcılığın beş kişi hakkında idam istemiyle dava açılması talebi olduğu söyleniyor. Bu şahıslara isnat edilen suçlar nelerdir?
6) Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosunun olaydaki rolü hakkında herhangi bir soruşturma açıldı mı?
7) Suudi istihbaratçılar, söylendiği gibi Cemal Kaşıkçı'yı öldürme maksadıyla Türkiye'ye gelmedilerse neden yanlarında bir otopsi uzmanı getirdiler?
8) Suudi Arabistan neden şüphelilerin isimlerini kamuoyuna açıklamıyor?
9) Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, neden uluslararası soruşturma açılması ihtimalinden bu kadar çekiniyor?
10) Suudi istihbarat görevlilerinin İstanbul'a gelme amacı neydi?
Fakat tüm bu açıklamalar, cevaplamayan birçok soruyu da beraberinde getirdi.
İşte Kaşıkçı soruşturması kapsamında cevap bekleyen birbirinden kritik o sorular:1) Suudi Arabistan istihbaratı, Türkiye'deki 'yerel işbirlikçi' ile ne zaman temas kurdu?
2) Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?
3) Suudi istihbaratçılar, konsolosluktaki güvenlik kameralarını kapatma kararını ne zaman aldı?
4) Suud el-Kahtani hakkında yürütüldüğü söylenen soruşturmanın detayları neler?
5) Açıklamada toplam 21 şüpheli olduğu, bunların 11'ine suç isnat edildiği ve savcılığın beş kişi hakkında idam istemiyle dava açılması talebi olduğu söyleniyor. Bu şahıslara isnat edilen suçlar nelerdir?
6) Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosunun olaydaki rolü hakkında herhangi bir soruşturma açıldı mı?
7) Suudi istihbaratçılar, söylendiği gibi Cemal Kaşıkçı'yı öldürme maksadıyla Türkiye'ye gelmedilerse neden yanlarında bir otopsi uzmanı getirdiler?
8) Suudi Arabistan neden şüphelilerin isimlerini kamuoyuna açıklamıyor?
9) Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, neden uluslararası soruşturma açılması ihtimalinden bu kadar çekiniyor?
10) Suudi istihbarat görevlilerinin İstanbul'a gelme amacı neydi?
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