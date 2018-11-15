Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını yürüten savcı, cinayete katılan ve talimatı veren kişiler hakkında idam cezasının istendiğini duyurdu.

Soruşturmada, Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili suçlanan 11 kişiden 5'i için idam cezası istendi.

"CESEDİ PARÇALARA AYRILARAK KONSOLOSLUKTAN ÇIKARILDI"

Ayrıca Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ayrılar da belli oldu. Kaşıkçı'nın ölümünde boğuşma ve öldürücü dozda ilaç verilmesi etkili olduğu belirtildi. Kaşıkçı'nın cesedi parçalara ayrıldığı ve konsolosluktan da bu şekilde çıkarıldığı vurgulandı. Kaşıkçı'nın ülkeye dönmesi için gösterilen çaba başarısız olmasının ardından öldürüldüğü belirtildi.

"ÖLDÜRÜCÜ DOZDA İLAÇ VERİLDİ"

Suudi Savcı, eski danışman Kahtani'nin görevinin, Kaşıkçı'yı öldürme emri verilen İstanbul'a gelen ekiple buluşmak olduğunu, konsoloslukta kameraları kapatanları tespit ettiklerini, Kaşıkçı'nın öldürücü dozda ilaç ve boğuşma sebebiyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

"İŞBİRLİKÇİNİN YAKLAŞIK GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞTIK"

Suudi Savcı, eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Kahtani'nin görevinin, Kaşıkçı'yı öldürme emri verilen İstanbul'a gelen ekiple buluşmak olduğunu, konsoloslukta kameraları kapatanları tespit ettiklerini, Kaşıkçı'nın öldürücü dozda ilaç ve boğuşma sebebiyle yaşamını yitirdiğini, Kaşıkçı'nın ölüm emrini, İstanbul'a gelen ikna ekibinin liderinin verdiğini, soruşturma kapsamında Kaşıkçı'nın cesedinin arandığını ve Kaşıkçı'nın cesedini teslim alan yerel işbirlikçinin yaklaşık görüntüsüne ulaşıldığını söyledi.

YURT DIŞINA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ

Görevden alınan eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud el-Kahtani'ye yurt dışına çıkma yasağı getirildiği ve sorgulandığı belirtildi. Suudi Savcı, Kaşıkçı cinayeti dosyasının mahkemeye iletildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.



Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma kurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcı vekili ile bir savcıkoordinesinde konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.