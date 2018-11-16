Trump: Gülen’i gönderin

NBC News'in iddiasına göre, ABD Başkanı Trump, FBI, Adalet ve İçişleri Bakanlığı'na FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesini sağlayacak yasal yollar bulmaları için talimat verdi. Haberde Trump yönetiminin Gülen'in iade edilmemesi durumunda Güney Afrika'ya gönderilmesi konusunda da müzakerelerde bulunulduğu ve olursa Gülen'in kendi isteği ile gitmesi gerekeceği yer aldı. Haber kanalı, Gülen'in iadesi İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının sonrasında gündeme geldiği ve Türkiye'nin Suudi Arabistan üzerindeki baskısının azaltılması amaçlandığını duyurdu.
BELGELER İNCELENİYOR
ABD Dışişleri Bakanlığı, iddianın yayınlanmasının ardından "Gülen'in iadesi ile ilgili herhangi bir görüşme olmadı. Türkiye'den gelen belgelerin değerlendirilmesi sürüyor" dedi.
BELGELER İNCELENİYOR
ABD Dışişleri Bakanlığı, iddianın yayınlanmasının ardından "Gülen'in iadesi ile ilgili herhangi bir görüşme olmadı. Türkiye'den gelen belgelerin değerlendirilmesi sürüyor" dedi.
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