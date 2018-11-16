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Trump: Gülen’i gönderin

Amerikan NBC, Trump’ın kurmaylarına elebaşı Gülen’in ’ye iade edilmesi için “Yasal yolları araştırın” dediğini iddia etti.

Trump: Gülen’i gönderin
NBC News'in iddiasına göre, ABD Başkanı Trump, , Adalet ve İçişleri Bakanlığı'na elebaşı 'in iadesini sağlayacak yasal yollar bulmaları için talimat verdi. Haberde Trump yönetiminin Gülen'in iade edilmemesi durumunda 'ya gönderilmesi konusunda da müzakerelerde bulunulduğu ve olursa Gülen'in kendi isteği ile gitmesi gerekeceği yer aldı. Haber kanalı, Gülen'in iadesi 'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının sonrasında gündeme geldiği ve 'nin üzerindeki baskısının azaltılması amaçlandığını duyurdu.

BELGELER İNCELENİYOR
ABD , iddianın yayınlanmasının ardından "Gülen'in iadesi ile ilgili herhangi bir görüşme olmadı. Türkiye'den gelen belgelerin değerlendirilmesi sürüyor" dedi.

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