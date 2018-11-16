İstanbul'da, Anadolu Kültür Derneği Başkanı Osman Kavala'nın da tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında yürütülen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

AKADEMİSYENLER GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınanlar arasında Anadolu Kültür Derneği yöneticileri Yiğit Ekmekçi, Ali Hakan Altınay ile dernek danışmanı Çiğdem Mater'in yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı bulunuyor.

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PROF. BETÜL TANBAY KİMDİR?

Prof. Tanbay, matematikçi Cahit Arf tarafından matematikle ilgili bilim dallarının gelişmesini ve yurt içinde yaygınlaşmasını sağlamak, ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda matematiğin ve matematikçinin katkısını arttırmak, orta ve yüksek öğretimde matematik eğitiminin çekiciliğini, düzeyini ve etkinliğini yükseltmek amaçlarıyla 1948 yılında kurulan Türk Matematik Derneği'nin başkanlığını 2010-2016 yılları arasında ilk kadın başkanı olarak yürüttü. Tanbay halen derneğin Onur Kurulu'nda görev alıyor. Matematik alanında doktora derecesini University of California, Berkeley'de 1989'da tamamlayan Tanbay, 2001-2004 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi.

PROF. DR. TURGUT TARHANLI KİMDİR?

1956 İstanbul doğumlu. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1981 yılında aynı Fakülte'nin Devletler Umumi Hukuku (Uluslararası Hukuk) Kürsüsü'ne asistan olarak atandı. Lisansüstü çalışmalarını aynı Fakülte'de ve New York University School of Law'da sürdürdü. 1990 yılında Kamu Hukuku alanında Hukuk Doktoru (Ph.D.) ünvanını aldı. 1996 yılında Devletler Umumi Hukuku Doçenti ünvanına layık bulundu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bu kadroya atandı. 1999-2000 öğretim yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde, aynı alanda öğretim üyeliğini sürdürüyor.

Tarhanlı, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin kurucularındandır veyönetim kurulu üyesi. 1995 yılında, Uluslararası Af Örgütü'nün, Türkiye'de yeniden canlandırılması için yapılan girişimde kurucu yerel grupta yer aldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği'nin kurucularından ve yönetim kurulu üyesi. American Society of International Law'un uluslararası üyesi.

1996 yılından beri, Radikal gazetesinde, Türkiye'nin dış ilişkileri ve dünya sorunları konularında makaleleri yayımlanmaktadır.

Turgut Tarhanlı, 2002 yılında profesör oldu.

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku dersleri veriyor ve İnsan Hakları Araştırma Merkezi Başkanlığı yapıyor.