Amerikan NBC News kanalı, Donald Trump yönetiminin, FBI ve bakanlıklara Gülen'in iadesiyle ilgili neler yapılabileceğinin araştırılması talimatını verdiğini iddia etmişti.

ABD DIŞİŞLERİ İDDİALARI YALANLADI

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Beyaz Saray Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadı. Türkiye'den gelen belgelerin incelenmesi sürüyor" ifadeleri kullanıldı.