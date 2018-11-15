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  • Son Güncelleme: 16.11.2018 00:41

Son dakika: ABD'den elebaşı Gülen'in iadesiyle yeni açıklama

ABD yönetiminin, 'Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yasal yolları araştırdığı iddia edildi. Ancak 'ndan yapılan açıklamada, Trump'ın böyle bir talimat vermediği duyuruldu.

ABDden FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yeni açıklama

Amerikan NBC News kanalı, Donald Trump yönetiminin, FBI ve bakanlıklara Gülen'in iadesiyle ilgili neler yapılabileceğinin araştırılması talimatını verdiğini iddia etmişti.

ABD DIŞİŞLERİ İDDİALARI YALANLADI
'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Beyaz Saray Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadı. 'den gelen belgelerin incelenmesi sürüyor" ifadeleri kullanıldı.


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