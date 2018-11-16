CHP'li Silivri Belediyesi'nin arsa vurgunu şöyle gelişti. Silivri'de Selimpaşa, Ortaköy, Gümüşyaka, Çanta, Değirmenköy, Kavaklı ve Büyükçavuşlu mahallelerindeki 94 tarla 2009'da Belediye Meclisi kararıyla "Arsa" statüsü verilerek ikinci ve üçüncü kişilere satıldı. Meclis kararına şerh koyan AK Partili meclis üyelerinin itirazı üzerine Danıştay, satışların hukuka aykırı olduğuna hükmederek satış kararının iptaline hükmetti. Belediye ise, karar üzerine sattığı yerleri geri toplamaya başlayınca 94 taşınmazın satışından 150 milyonun üzerinde bir kamu zararı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı kararda imzası bulunan başta CHP'li Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar olmak üzere meclis üyelerinin yargılanmasına izin verdi.

'PARDON' DEDİLER

Arsa metrekaresine göre 300 bin ile 1 milyon lira arasında değerle arsalarını tapularıyla birlikte alan vatandaşlar, arsa tapularına 8 yıl sonra 'Satılamaz, iptal' şerhleri konulunca neye uğradıklarını şaşırdı. Mağdur vatandaşlardan Ali Demir, Ahmet Saygılı ve İkrami Seven, "Belediyenin sattığı arsada bir sorun olmayacağını düşünerek bu arsaları aldık. Devlete güvenmeyeceğiz, neye güveneceğiz" diyerek Başkanı Özcan Işıklar'a isyan etti. Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2016 yılında açılan ve iki yılda tamamlanan davanın aleyhlerine sonuçlandığını belirten Avukat Fahri Şahin, "Burada bir hata varsa bu hata kamunun. Yani belediyenin. Vatandaş, dişinden tırnağından biriktirdikleriyle devletine güvenip arsa almış. Sonra, 'Pardon yanlış yapmışız' diyor. Bu mağduriyetle ilgili hukuk zemininde sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

Mağdurlardan Saygılı, "Biz devletimize güvendik. Yıllarca boğazımızdan kesip biriktirdiğimiz paralar gitti. Bizim ödediğimiz paralar nasıl ödenecek bir bilgi yok. Belediye borç batağında. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Işıklar ve belediye meclis üyeleri hakkında ceza davası açması bekleniyor.