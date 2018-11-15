Son dakika: CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun hakkında suç duyurusu

Trabzon Adliyesi önünde toplanan partililer adına açıklama yapan İl Başkanı Haydar Revi, Aygun'un Trabzon hakkındaki sözleriyle haddini aştığını ifade etti.

Aygun'un, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesine göre "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediğini ileri süren Revi, şöyle devam etti:

"Bu kişi tarihe karşı suç işlemiştir. Tarihin tüm aşamasında devleti, milleti ve vatanı yanında duran, bu duruşu hiçbir zaman tartışılmayan ve tartışmaya dahi açık olmayan bir kente karşı hadsiz ifadelerde bulunmuştur. Bu kişi devletine karşı suç işlemiştir. Devletinin her kademesinde hizmet eden, gerek ordusunda gerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerek hükümetinde ve gerekse ülke bürokrasisinde hizmetlerine fedakarca devam eden bir kente hakaret etmiştir. Bu kişi, bu hakareti nedeniyle kanunlar karşısında, halkımız karşısında ve tarih karşısında hesap verecektir. Trabzon gibi vatansever bir ile karşı hadsiz ifadelerde bulunan, halkına yabancı, milletini tanımayan bu kişinin Türkiye Cumhuriyeti halkını temsil yeteneği kalmamıştır. Derhal milletvekilliğinden istifa etmelidir."

Revi'nin basın açıklamasının ardından imza toplayan partililer, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Aygun hakkında suç duyurusunda bulundu.

Basın açıklaması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanlığı yönetimi ve partililer hazır bulundu.

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinde Milletvekili İlhami Özcan Aygun kınandı.

Belediye Meclisinin AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Said Gürsoy tarafından okunan ve mecliste görüşülerek kabul edilen bildiride, "Bir milletvekilinin, milletin temsilcisi olarak bölücü ve parçalayıcı bir üslupla bir şehri karalamasının karşılığı Türkiye'nin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden istifa etmesidir. Trabzon şehrini düşmanca bir üslupla karalayan bu şahsı TBMM'de görmek istemiyoruz." ifadesine yer verildi.