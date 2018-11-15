Yenibosna'daki terör saldırısının failleri müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Yenibosna'daki 75. Yıl Polis Merkezi yakınlarında 6 Ekim 2016'da bombalı motosikletin patlatılması sonucu 10 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin davada; bir sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet hapis', bir sanığa ise 'müebbet hapis' cezası verildi. Bir sanık beraat ederken diğer 3 sanığa da hapis cezaları verildi.



Ayrıntılar gelecek...