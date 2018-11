Önceki gün CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan AKGÜN Trabzonlular için skandal ifadeler kullanmıştı. Bugün Özcan'a TİAB'dan sert bir tepki geldi.



TİAB Başkanı Aşçıoğlu, "Milletvekili Sayın İlhami Özcan AKGÜN' ün Trabzon şehrinin ve Trabzonlu' nun, Türkiye için yaptıklarını ve ülkesinin; milli birlik ve beraberliği adına verdikleri mücadeleyi;

Mustafa Kemal ATATÜRK' ün 1924 yılında şu sözlerle ifade ettiğini;

"İlk defa Samsun' a ayak bastığım zaman bana kalp kuvveti veren vatandaşlarımın ilk sırasında Trabzonlu' ların bulunduğunu asla unutmayacağım. "Sakarya Büyük Meydan Savaşı" nda 3.tümen ile yetişen Trabzon evlatlarının savaş meydanında gösterdikleri özverilerin anısı beynimde canlı kalacaktır."

(Atatürk' ün S.D.II, s.188) sözlerini hatırlatır;

Fatih Sultan Mehmet' in fethettiği, Yavuz Sultan Selim' in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman' ın doğduğu şehir olan Trabzon ve Trabzonlu' nun her kesimince ülkemizin bir değeri olduğu bilinmekteyken; sayın milletvekilinin hadsizce açıklamalarını üzüntüyle karşıladık.

Ülkemizin daha çok birlikteliğe ihtiyacı olan bir süreçten geçerken; özensiz, dikkatsiz ve hadsiz ifadelerin bilgi eksikliğinden ve ulusal hassasiyetten uzak olduğunu ayrıca belirtiriz.

Sayın milletvekilinin sonrasında yapmış olduğu düzeltmeyi ve özrü; sadece Milli Birliğimiz ve bütünlüğümüz, ayrıca dışa açık sorunların yaşandığı bir dönemde ve konunun uzamasından yana olmadığımız düşüncesiyle;

Gerek dünü ve bugünü ile şanlı kahramanlıklar, gerekse ülkesine, milletine bağlılığı herkesçe malum olan Trabzonlu' nun;

Ülkesi, milleti ve bayrağı uğruna gözünü kırpmadan en ön saflarda yer almış ve bundan sonra da hiç tereddüt etmeden canını feda etmekten sakınmayan; ülkemizin ekonomik kalkınmasına önemli değer katan vefakâr Trabzonlu' ların hassasiyetlerinin dikkate alınması gerekliliğini;

Kamuoyuna saygı ile duyururuz" dedi.