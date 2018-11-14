Atatürk heykeline yapılan provokatif saldırı üzerinden Kadir Mısırlıoğlu'na yüklenmek isteyen Aygün, bunu Trabzon üzerinden yapmaya kalkınca haddini aşan kelimeler kullandı. Aygün, Mısırlıoğlu'nun Trabzonlu olduğunu hatırlatarak kurtuluş savaşı döneminde Trabzon'un Rum Pontus'un elinde olduğunu iddia ederek tarihten bihaber olduğunu gözler önüne sermişti.

Yaptığı skandal açıklamadan saatler sonra gelen yoğun tepkilerin ardından açıklama yapmak zorunda kalan CHP'li İlhami Özcan Aygün geri vites yaparak Trabzon halkından özür diledi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Trabzonlulara, bu kahraman insanlarımıza dair en küçük bir şey söylemedim. Sözlerime yeniden açıklama getirir, Trabzon'dan, Trabzonlu halkımızdan özür dilerim." dedi.

CHP'Lİ AYGÜN'ÜN SKANDAL AÇIKLAMASI

Aygün, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk anıtına yönelik yapılan provokatif saldırıyı tüm Trabzon halkına mal ederek, "Trabzon Kurtuluş döneminde kimlerin elindeydi? Rum Pontus'un elinde olan Trabzonlu bir tane Feslinin açıklamaları sonucunda her ilimizden fışkıran böyle hareketle karşı karşıyayız.''şeklinde küstah bir açıklama yapmıştı.

Kastını aşan sözleri nedeniyle özür dileyen Aygün, Trabzonluların Kurtuluş Savaşı sırasındaki kahramanlıklarının hatıralarında canlı olduğunu ifade etti.

Kurtuluş Savaşı döneminde Mecliste 11 Trabzon mebusu bulunduğunu hatırlatan Aygun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzon ve Trabzonluların Kurtuluş Savaşımızdaki kahramanlıkları hala hatıramızdadır. Bu nedenle kahraman Trabzonluları kastetmem mümkün değildir. Kadir Mısıroğlu, için 'Olsa olsa Rum çetelerinin çocuğu olabilir' demek istedim. Yoksa Trabzon'a, Trabzonlulara, bu kahraman insanlarımıza dair en küçük bir şey söylemedim. Sözlerime yeniden açıklama getirir, Trabzon'dan, Trabzonlu halkımızdan özür dilerim. Kastım asla onlar değildir. Ben halkımıza zulmetmiş Pontus çetelerini ve onların iş birlikçileri ile bu zihniyeti savunan Kadir Mısıroğlu'nu kastettim. Sözlerim çarpıtılmaktadır."