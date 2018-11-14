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  • 14.11.2018 13:32
  • Son Güncelleme: 14.11.2018 13:55

Türk Tabipler Birliği şehir hastanelerine de karşı!

karşıtı açıklamalarıyla öne çıkan Türk Tabipler Birliği'nden skandal bir açıklama daha geldi. FOX'un da sözcülüğünü üstlendiği kurumun Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman şehir hastanelerinin Türkiye'de sağlık sisteminin sonu olacağına inandığını söyledi.


'de programıyla izleyiciyle buluşan 'nın bugünkü konuğu Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman oldu.

"İYİ YAPILAN NE VAR"

'deki sağlık sistemi hakkında değerlendirmelerin yapıldığı yayında, İsmail Küçükkaya iktidarın sağlıkta hiç mi iyi bir şey yapmadığını sordu.

"ALTYAPI ÇALIŞMALARI ÇOK KÖTÜ"

Bunun üzerine TTB Başkanı, "Bir tek şey var. Yeşil kartlılara eczaneleri açtılar. SSK ile Emekli Sandığı'nı birleştirdiler.

Altyapı çalışmaları çok çok kötü. Bakın; şehir hastaneleri, Türkiye'de sağlık sisteminin sonu olacak." ifadelerini kullandı.



AFRİN OPERASYONUNA DA KARŞI ÇIKTILAR!
Söz konusu kurum daha önce de Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıkmıştı. Operasyonla ilgili açıklama yapan kurumun

"Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlığıyla yapılan açıklamada, her çatışmanın ve her savaşın sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açıp, insanı bir dramı beraberinde getirdiği belirtildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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