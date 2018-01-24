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Türk Tabipler Birliği, 'na karşı

'nın Afrin'de teröristleri temizlemek için başlattığı operasyondan Türk Tabipler Birliği rahatsız oldu. Operasyonla ilgili, "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" tanımlaması yapıldı.

Türk Tabipler Birliği, Zeytin Dalına karşı

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü 'nın kanadı 'yi işgal ettiği Afrin'den temizlemek için büyük bir operasyona başladı. Askerlerimizin canını ortaya koyarak mücadele ettiği operasyona ise karşı çıkanlar var.

MİMARLAR VE DOKTORLAR ODASI ZEYTİN DALI'NDAN RAHATSIZ

Geçtiğimiz günlerde Harekatı'na 16 STK desteğini açıklamış, Mimarlar Odası ve Doktorlar Odası sessizliğini korumuştu.

"SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR"

Operasyonla ilgili sessizliği bozan Türk Tabipler Birliği'nden bugün açıklama geldi.

"Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlığıyla yapılan açıklamada, her çatışmanın ve her savaşın sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açıp, insanı bir dramı beraberinde getirdiği belirtildi.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 21:13
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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edebali edebali

peki terör ne sorunudur? bununla ilgili bir teşhisiniz var mı sayın tabipler birliği. sağlık kurum ve kuruluşlarında fedakarca görev yapan doktorlarımızı tenzih ederek sizin dilinizle anlatayım. Türk ordusu şu anda afrinda tespit ettiği terör virüsünün masum insanlara zarar vermesini önlemek için ameliyat yapıyor. karantina da var. faydanız olmayacaksa ameliyathaneyi terk ediniz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 25.01.2018 01:43
Osmanlı Osmanlı

Oda görünümlü terör örgütlerinin kulağından tutup silkeleyin, dağıtın şu ihanet yuvalarını...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 25.01.2018 00:35
abbas abbas

bunlar her zaman kendilerini toplumun üzerinde gören entel dedikleri beyaz türklerdir

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 25.01.2018 00:25
enes enes

Doktorların da fetösü vardır muhakkak. inşallah deşifre olur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 24.01.2018 23:38
G&#246;lge Gölge

Yemişim odalarını nerede hırsız uğursuz varsa o odalarda birikiyorlar Allah devletimize askerimize zeval vermesin

Aynı Görüşte misiniz?
evet21
hayır0
cevapla 24.01.2018 22:06
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