Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi işgal ettiği Afrin'den temizlemek için büyük bir operasyona başladı. Askerlerimizin canını ortaya koyarak mücadele ettiği operasyona ise karşı çıkanlar var.
MİMARLAR VE DOKTORLAR ODASI ZEYTİN DALI'NDAN RAHATSIZ
Geçtiğimiz günlerde Zeytin Dalı Harekatı'na 16 STK desteğini açıklamış, Mimarlar Odası ve Doktorlar Odası sessizliğini korumuştu.
"SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR"
Operasyonla ilgili sessizliği bozan Türk Tabipler Birliği'nden bugün açıklama geldi.
"Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlığıyla yapılan açıklamada, her çatışmanın ve her savaşın sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açıp, insanı bir dramı beraberinde getirdiği belirtildi.
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peki terör ne sorunudur? bununla ilgili bir teşhisiniz var mı sayın tabipler birliği. sağlık kurum ve kuruluşlarında fedakarca görev yapan doktorlarımızı tenzih ederek sizin dilinizle anlatayım. Türk ordusu şu anda afrinda tespit ettiği terör virüsünün masum insanlara zarar vermesini önlemek için ameliyat yapıyor. karantina da var. faydanız olmayacaksa ameliyathaneyi terk ediniz.
Oda görünümlü terör örgütlerinin kulağından tutup silkeleyin, dağıtın şu ihanet yuvalarını...
bunlar her zaman kendilerini toplumun üzerinde gören entel dedikleri beyaz türklerdir
Doktorların da fetösü vardır muhakkak. inşallah deşifre olur.
Yemişim odalarını nerede hırsız uğursuz varsa o odalarda birikiyorlar Allah devletimize askerimize zeval vermesin
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