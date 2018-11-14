Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 2019'dan itibaren plastik poşetler 25 kuruş olacak
PLASTİK POŞETLERDEN 25 KURUŞ ALINACAK
Sıfır atıkla ilgili önemli bir düzenleme yapıyoruz, buna teşvik getiriyoruz, depozito uygulaması getiriyoruz" diyen Bakan Kurum, "Şu anda kişi başı plastik poşet kullanımı 440 adet… Hedefimiz plastik poşet kullanımını azaltmak. Hedefimiz 2019'da 90'a 2025'te ise 40 adede düşürmek şeklinde konuştu.
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