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  • 14.11.2018 13:28
  • Son Güncelleme: 14.11.2018 13:58

Son dakika: 'dan açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. , "2019'dan itibaren ler 25 kuruş olacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 2019'dan itibaren ler 25 kuruş olacak

PLASTİK POŞETLERDEN 25 KURUŞ ALINACAK
Sıfır atıkla ilgili önemli bir düzenleme yapıyoruz, buna teşvik getiriyoruz, depozito uygulaması getiriyoruz" diyen , "Şu anda kişi başı plastik poşet kullanımı 440 adet… Hedefimiz plastik poşet kullanımını azaltmak. Hedefimiz 2019'da 90'a 2025'te ise 40 adede düşürmek şeklinde konuştu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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