İnfaz timinin X-Ray’e takılan cinayet aletleri: Telsiz, telefon, şırınga, şok cihazı

Sabah, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'da infaz eden suikast timinin Riyad'a götürdüğü bagajlarda yer alan ve karanlık operasyonda kullanılan aletlerin X-Ray cihazı görüntülerine ulaştı. Görüntülere göre infaz timini götüren ve 18.20 ile 22.46'da kalkan uçaklara konulan bagajlarda telsiz, birebir görüşme için kullanılan telefon, şok cihazı, kesici/delici alet, şırınga ve zımba makinesi gibi 'kripto silah' niteliğindeki cihaz ve alet edevat bulunuyor.