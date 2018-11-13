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  • Son Güncelleme: 13.11.2018 10:34

İnfaz timinin X-Ray’e takılan cinayet aletleri: Telsiz, telefon, şırınga, şok cihazı

Cemal Kaşıkçı’yı öldüren infaz timinin Suudi Arabistan’a geri döndüğü 18.20’de kalkan ilk uçaktaki bagajlarda karanlık operasyonda kullanılan aletler vardı. Aletler diplomatik dokunulmazlık kisvesiyle Riyad’a götürüldü.

Sabah, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'da infaz eden suikast timinin Riyad'a götürdüğü bagajlarda yer alan ve karanlık operasyonda kullanılan aletlerin X-Ray cihazı görüntülerine ulaştı. Görüntülere göre infaz timini götüren ve 18.20 ile 22.46'da kalkan uçaklara konulan bagajlarda telsiz, birebir görüşme için kullanılan telefon, şok cihazı, kesici/delici alet, şırınga ve zımba makinesi gibi 'kripto silah' niteliğindeki cihaz ve alet edevat bulunuyor.

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