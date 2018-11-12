Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "(Fransa Dışişleri Bakanı'nın) Cumhurbaşkanımızı 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez."

Altun: "Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarının ortaya çıkarılması için çalışmaya devam etmektedir. Buna, cinayet emrini kimin verdiği dahildir"

"(Kaşıkçı cinayeti) Türkiye'nin kararlı çabaları olmasaydı olayın üzerinin çoktan örtülmüş olacağı unutulmamalıdır."