Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "(Fransa Dışişleri Bakanı'nın) Cumhurbaşkanımızı 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez."
Altun: "Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarının ortaya çıkarılması için çalışmaya devam etmektedir. Buna, cinayet emrini kimin verdiği dahildir"
"(Kaşıkçı cinayeti) Türkiye'nin kararlı çabaları olmasaydı olayın üzerinin çoktan örtülmüş olacağı unutulmamalıdır."
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