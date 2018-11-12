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  • Son Güncelleme: 12.11.2018 16:27

Cumhurbaşkanlığı İletiişim Başkanı 'dan Fransız bakana sert yanıt!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "('nın) Cumhurbaşkanımızı 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez."

Türkiyeden Fransız bakana sert yanıt!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "('nın) Cumhurbaşkanımızı 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez."

Altun: "Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarının ortaya çıkarılması için çalışmaya devam etmektedir. Buna, cinayet emrini kimin verdiği dahildir"

"(Kaşıkçı cinayeti) Türkiye'nin kararlı çabaları olmasaydı olayın üzerinin çoktan örtülmüş olacağı unutulmamalıdır."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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