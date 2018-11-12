Cemal Kaşıkçının son sözleri ortaya çıktı!

Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı!
2 Ekim tarihinde girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice katledilen Cemal Kaşıkçı'nın son sözlerinin ortaya çıktığı öne sürüldü.
12 Kasım 2018 Pazartesi, 12:04:30 Güncelleme: 12:05:38
Başkan Erdoğan cumartesi günü yaptığı açıklamada bahsi geçen ses kayıtlarının Suudi Arabistan, Amerika, Fransa, Almanya ve İngiltere ile paylaşıldığını duyurmuştu. Erdoğan ayrıca Suudi Arabistan'ın cinayeti işleyen kişinin, olaydan bir gün önce İstanbul'a gelen 15 kişilik ekipten olduğunu bildiğini açıklamıştı.
El Cezire'ye konuşan gazeteciye göre Suudi Bilimsel Adli Tıp Kurumu Başkanı Salah al-Tubaigy öncülüğündeki ekip, Kaşıkçı'nın bedenini parçalamadan önce yerleri muşambalarla kapladı. Türk yetkililerin cesedi aramada sona yaklaştığının altını çizen kaynak, cezai soruşturmanın devam edeceğini belirtti.
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