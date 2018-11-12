Cemal Kaşıkçının son sözleri ortaya çıktı!

Televizyona konuşan Daily Sabah adına çalışan gazeteci Nazif Karaman, tüm ses kayıtlarını dinlediğini iddia etti. Gazeteci, infazın ve yaşananların tüm ayrıntılarıyla kayıtlarda yer aldığını belirterek tüm bu sürecin 7 dakika sürdüğünü ifade etti.