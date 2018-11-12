Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı!

2 Ekim tarihinde girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice katledilen Cemal Kaşıkçı'nın son sözlerinin ortaya çıktığı öne sürüldü.

12 Kasım 2018 Pazartesi, 12:04:30 Güncelleme: 12:05:38
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Cemal Kaşıkçının son sözleri ortaya çıktı!

Başkan Erdoğan'ın "ABD'ye, İngiltere'ye, Almanya'ya ve Suudi Arabistan'a verdik" dediği cinayetin ses kayıtlarını dinlediğini iddia eden Türk kaynak, Kaşıkçı'nın son sözlerini Katar merkezli El Cezire televizyonuna anlattı.

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Cemal Kaşıkçının son sözleri ortaya çıktı!

Kaynak, ses kaydında Kaşıkçı'nın Suudi infaz ekibiyle boğuşmasının net şekilde duyulduğunu ve son olarak "Boğuluyorum. Poşeti kafamdan çıkarın, klostrofobiğim ben" diye çığlık attığını söyledi.

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Cemal Kaşıkçının son sözleri ortaya çıktı!

Televizyona konuşan Daily Sabah adına çalışan gazeteci Nazif Karaman, tüm ses kayıtlarını dinlediğini iddia etti. Gazeteci, infazın ve yaşananların tüm ayrıntılarıyla kayıtlarda yer aldığını belirterek tüm bu sürecin 7 dakika sürdüğünü ifade etti.

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Cemal Kaşıkçının son sözleri ortaya çıktı!

Başkan Erdoğan cumartesi günü yaptığı açıklamada bahsi geçen ses kayıtlarının Suudi Arabistan, Amerika, Fransa, Almanya ve İngiltere ile paylaşıldığını duyurmuştu. Erdoğan ayrıca Suudi Arabistan'ın cinayeti işleyen kişinin, olaydan bir gün önce İstanbul'a gelen 15 kişilik ekipten olduğunu bildiğini açıklamıştı.

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Cemal Kaşıkçının son sözleri ortaya çıktı!

El Cezire'ye konuşan gazeteciye göre Suudi Bilimsel Adli Tıp Kurumu Başkanı Salah al-Tubaigy öncülüğündeki ekip, Kaşıkçı'nın bedenini parçalamadan önce yerleri muşambalarla kapladı. Türk yetkililerin cesedi aramada sona yaklaştığının altını çizen kaynak, cezai soruşturmanın devam edeceğini belirtti.

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