CHP’nin ezan düşmanlığı depreşti

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, katıldığı televizyon programında ezanın Türkçe okunmasını istediğini söyledi. Andımız tartışmaları sırasında çıkış yapan Öztürk "Ezan Türkçe okunsun ben anlayayım" dedi. Ezanın Türkçe okunmamasının Türkçe'yi aşağılamak olduğunu ileri sürdü.
'EZAN TÜRKÇE OKUNSUN'
Andımız tartışmalarının yapıldığı bir televizyon programına katılan Yılmaz skandal ifadelere imza attı. Ezanın Türkçe okunmasını talep eden Yılmaz "Benim dilim her şeyde okunsun. Ezan Türkçe okunsun ben anlayayım, Kuran okunsun anlayayım. Benim dilim dünyanın dört tarafında konuşulsun anlayayım. Bu nedir Türkçe'yi bu kadar aşağılamak" ifadelerini kullandı. Türkçe ezan ile ilgili eski cumhuriyet savcısı ve CHP üyesi Ömer Faruk Eminağaoğlu da geçtiğimiz ay sosyal medyadan benzer açıklamalarda bulunmuştu. Tek parti yönetiminin yasaklı yıllarına özlem duyan CHP'li isimlerin, yüzkarası ezan yasağından yıllar sonra yeniden Türkçe ezan konusunu gündeme getirmeleri sosyal medyada da büyük tepkiye neden oldu. Bazı kullanıcılar, "CHP'nin Türkçe ezan aşkı depreşti" paylaşımını yaptı.
O KAFA HİÇ DEĞİŞMEDİ
Twitter'daki mesajında "Andımız"ın yazarı Reşit Galip'in, Türkçe ezanın da mimarı olduğunu hatırlatan Ömer Faruk Eminağaoğlu da Türkçe ibadeti ve Türkçe ezanı beklediklerini söylemişti. Eminağaoğlu, attığı tweet'te, "1932'de Milli Eğitim Bakanı olan, 1933'te Andımız'ı yazan Reşit Galip, ezanı da Türkçeleştiren kişidir. Andımız'a kavuşmuşken elbette hiç kuşkusuz ki, "bir gün Türkçe ibadete, Türkçe ezana da... diyelim" ifadelerini kullanmıştı.
O YASAK 18 YIL SÜRDÜ
Türkıye'de tek parti yönetiminin dayattığı Arapça ezan yasağı ilk kez, 30 Ocak 1932'de ramazan ayı idrak edildiği sırada uygulanmaya başlandı. Fatih Camisi'nde duyulan Türkçe ezanda "Allah-u Ekber" yerine "Tanrı Uludur" nidaları yükseliyordu. Fiili ve katıksız uygulanan yasak Türkiye'de 18 yıl boyunca yani 1950'ye kadar aralıksız sürdü. Aksi yönde hareket eden din görevlilerinin acımasızca cezalandırıldığı uygulama Adnan Menderes tarafından kaldırıldı.
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