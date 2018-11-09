Amerikalı FOX'tan algı operasyonu

ABD kanalı Fox TV, asılsız ve uydurma haberlere devam ediyor! Türkçe anlamı tilki olan Fox, bu kez de dolar ve altın fiyatını abartarak Türk ekonomisinde panik yaratma peşine düştü.
Dün sabah İsmail Küçükkaya'nın programı Çalar Saat'te ekranın sağ alt köşesinde, gerçekte 211.2 lira olan çeyrek altın fiyatı abartılarak 243.2 lira olarak gösterildi. Hemen ardından ise 5.376 olan dolar kuru 6.280 olarak ekrana yansıtıldı. Yanlı ve spekülatif haberler yapan kanala tepki yağıyor.
YENİ ASIR
Dün sabah İsmail Küçükkaya'nın programı Çalar Saat'te ekranın sağ alt köşesinde, gerçekte 211.2 lira olan çeyrek altın fiyatı abartılarak 243.2 lira olarak gösterildi. Hemen ardından ise 5.376 olan dolar kuru 6.280 olarak ekrana yansıtıldı. Yanlı ve spekülatif haberler yapan kanala tepki yağıyor.
YENİ ASIR
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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