Güneydoğu'da, PKK'nın gelir kaynaklarına büyük darbe indirildi. Diyarbakır'da jandarma ve polis tarafından son 10 ayda düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyar lira olan 37 ton uyuşturucu ele geçirildi. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin de katıldığı "Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu" toplantısında, PKK'nın en önemli gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu kaçakçılığına bu yıl indirilen darbenin bilançosunu açıkladı. Türkiye'de, başta PKK terör örgütü olmak üzere, terör örgütlerinin gelirlerinin büyük bir bölümünü uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettiğini belirten Güzeloğlu, terörle aktif mücadele konsepti çerçevesinde uyuşturucu ile mücadeleyi de en az terörle mücadele kadar öncelikli bir sorumluluk alanı olarak gördüklerini söyledi.



2 BİN 110 OPERASYON

Diyarbakır'da uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı başarılı operasyonlar yürütüldüğünü belirten Güzeloğlu, "Bu operasyonlarda ele geçirilen yüksek miktardaki uyuşturucuyla, terör örgütünün en önemli gelir kaynağına büyük bir darbe indirildi. 2018 yılının ilk 10 ayında yapılan 2 bin 110 başarılı operasyonda, 2 bin 374 kişi yakalandı. Bunlardan 460'ı tutuklandı. 3 milyon 16 bin 747 kök hint keneviri, toplam 37 ton 293 kilo 994 gram esrar, 89 kilo 16 gram eroin, 539 gram kokain, 9 bin 147 gram metamfetamin ve 40 bin 122 sentetik hap ile çeşitli çap ve markalarda silah, mühimmat ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan para ele geçirildi" dedi..