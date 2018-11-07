  • Güncel
  • 07.11.2018 10:38
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 10:54

Karanlık avukat Fidel Okan'a dava

Fetullahçı Terör Örgütü’nün imamlarıyla Umre ziyareti yaptığı ortaya çıkan avukat Fidel Okan hakkında Sabah gazetesi hakkında yaptığı hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar nedeniyle ceza davası açıldı. Fidel Okan, ilerleyen günlerde şüpheli olarak hakim karşısına çıkacak.

Karanlık avukat Fidel Okana dava

2015 yılında FETÖ'nün imamlarıyla Umre ziyareti yaptığı ortaya çıkan avukat Fidel Okan, Sabah gazetesi hakkında yaptığı çirkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle davalık oldu.

Fidel Okan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Sabah gazetesini hedef alan hakaret ve tehdit içerikli sözler paylaştı. Paylaşımlar sonrası SABAH Gazetesi yöneticileri tarafından durum adli makamlara ihbar edildi.

SABAH, AFFETMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Okan hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Okan, mesajında hedef aldığı bir kişi olmadığını, bir kuruma yönelik sözler sarf ettiğini itiraf etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Fakat Sabah Gazetesi Fidel Okan ile uzlaşmayı kabul etmedi.

AVUKATA DERS GİBİ DAVA

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hakan Aksoy tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcı Aksoy, Okan'ın paylaşımlarındaki, 'Müptezel, tetikçi, alçak, şerefsiz ve münafık' gibi sözlerin hakaret, 'Burnunuzdan getirmeye başladım. Bekleyin daha neler olacak' sözlerinin ise tehdit suçu oluşturduğunu kaydederek Okan hakkında dava açtı.

YARGILANACAK

Hazırlanan iddianamede, Okan'ın iddia ettiği gibi sözleri ile hedef aldığı kişinin gazetenin bağlı bulunduğu temsilciyi hedef aldığı anlatıldı. Okan ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

Sabah

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