  • Güncel
  • 07.11.2018 10:47
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 10:53

Bakan Selçuk: Özel öğretimde teşvik uygulaması kademeli olarak kaldırılacak

Bakan açıkladı! Kademeli olarak kaldırılacak

'Okullar arası eşitsizlik giderilecek, sınav baskısı azaltılacak' diyen Bakan Selçuk, özel öğretimde teşvik uygulamasının kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...

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