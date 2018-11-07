'Okullar arası eşitsizlik giderilecek, sınav baskısı azaltılacak' diyen Bakan Selçuk, özel öğretimde teşvik uygulamasının kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı.
Ayrıntılar gelecek...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
'Okullar arası eşitsizlik giderilecek, sınav baskısı azaltılacak' diyen Bakan Selçuk, özel öğretimde teşvik uygulamasının kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı.
Ayrıntılar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.