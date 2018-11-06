Başkan Erdoğan, Osman Aşkın Bak ile geçirdiği trafik kazasını anlattı! Salon kahkahaya boğuldu

AK Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemşehrisi olan eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la ambulans hikayesini anlattı.

''SERUMU GARİP OSMAN TUTTU"

Arkadaşlarıyla beraber Bolu'da seçim çalışmasında trafik kazası geçirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu garibim Osman'ın eline serum verildi. O serumu tutuyor. Bizde minibüsün içinde yatıyoruz. Bu da yetmedi. Geldik hastaneye, hastaneye soruyor 'Sigortalı mısın emekli misim?' Ya yatıyoruz komadayız daha bu soru mu sorulur. İşte Bay Kemal'in genel müdürlüğü buydu. Biz damdan düştük Bay Kemal. Ama şimdi sağlıkta kimse, kapıdan çevrilemez." diye konuştu.



SALONDAN KAHKAHA SESLERİ YÜKSELDİ

Erdoğan'ın Osman Aşkın Bak dahil sözleri salondaki partilileri güldürdü.