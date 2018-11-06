Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD'nin İran yaptırımlarına ilişkin flaş açıklama

AK Parti Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin soruya, "Böyle bir yaptırıma uymayız. Yaptırım kararını doğru bulmuyorum" dedi. Erdoğan, bakanların yerelde aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise, "Darda, zorda kalmadıkça neden olmasın" ifadelerini kullandı.

"YAPTIRIM KARARLARINI YANLIŞ BULUYORUM"

Başkan Erdoğan "ABD'nin İran'a yaptırımlarını yanlış buluyorum. Biz İran'dan 10 milyar metreküp doğalgaz alıyoruz. 11 Kasım'da Paris'te yapılacak zirvede bu konunun gündeme geleceğini düşünüyorum. Bu yaptırım kararları dünyanın dengesini bozmaya yönelik bir adım." dedi.

YILDIRIM'IN İBB ADAYLIĞI İDDİASI

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın İBB adaylığı iddiası ile ilgili de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin gönüllerinizden geçeni takvim içinde hayata geçiririz." açıklamasında bulundu.

"YPG İLE ORTAK DEVRİYE KABUL EDİLEMEZ"

Ayrıca Erdoğan YPG ile ABD ordusunun Suriye'de ortak devriye attığının belgelenmesi üzerine yaptığı değerlendirmede "Bu kabul edilemez bir durumdur. "dedi.