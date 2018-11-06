  • Güncel
  • 06.11.2018 13:47
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 14:06

Kırmızı listede aranan kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

ndan, 31 Ekim'de 'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Kırmızı Kategori"de aranan olduğu açıklandı.

Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

, kırmızı kategoride 4 milyon TL ödülle aranan sözde Botan saha sorumlusu Masiro kod adlı 'nun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada; "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 31 Ekim 2018 günü Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında tespit edilen bir grup terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlar listesinde 4 Milyon TL ödülle "Kırmızı Kategori"de yer alan sözde Botan saha sorumlusu Masiro kod adlı Bedirhan Abo olduğu tespit edilmiștir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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