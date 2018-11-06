  • Güncel
  • 06.11.2018 13:36
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 13:52

Başkan Erdoğan'dan Ampute 'na mesaj

Başkan , 'nda yaptığı konuşmada Ampute 'na da değindi.


Başkan , 'nda yaptığı konuşmada, dünya ikincisi olan Ampute 'nı tebrik etti ve finalde kaybetmeleri üzerine 'Türk halkı hakkını helal etsin' diyerek üzüntülerini belirten, takım kaptanı ve Güneydoğu Gazisi Osman Çakmak'a mesaj gönderdi.

İşte Erdoğan'ın Ampute Milli Takımı ile ilgili sözleri:

"Ampute Milli Takımımız penaltı atışlarında maalesef 5-4 yenilerek dünya ikincisi oldu. Aslında maç boyunca üstünlüğü vardı ama buna rağmen iş penaltılara kaldı. Penaltılarda 5-4 mağlup olduk. Kaptanımız, gazimiz Osman Çakmak kardeşimiz çok üzüldü. Osman, üzülme. Futbolda galibiyet, hak ama mağlubiyet de hak. Sen artık bunları bilen bir gencimizsin. Avrupa şampiyonu olduk, bunda dünya ikincisi olduk. İnşallah bundan sonra dünya şampiyonu oluruz. Şahsım ve milletim adına Ampute Milli Takımı'nı kutluyoruz."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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