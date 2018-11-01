Yine FOX yine algı operasyonu! Yalanlarını vatandaşlar ortaya çıkardı 01 Kasım 2018, Perşembe

Fatih Portakal'ın moderatörlüğünde defalarca algı operasyonuna imza atan FOX TV'den bir skandal daha... Muğla'da termik santrallerden dolayı 48 köyün boşaltığını iddia etti. A Haber ekibi Fox'un haberindeki boşaltılacağı öne sürülen köylerden birine gitti, gerçeğin izini sürdü. Haberin asılsız olduğunu bizzat bölgede yaşayan vatandaşlar söyledi ve Fox'u yalan haber yapmakla suçladı.