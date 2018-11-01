Fatih Portakal'ın moderatörlüğünde defalarca algı operasyonuna imza atan FOX TV'den bir skandal daha... Muğla'da termik santrallerden dolayı 48 köyün boşaltığını iddia etti. A Haber ekibi Fox'un haberindeki boşaltılacağı öne sürülen köylerden birine gitti, gerçeğin izini sürdü. Haberin asılsız olduğunu bizzat bölgede yaşayan vatandaşlar söyledi ve Fox'u yalan haber yapmakla suçladı.
Yine FOX yine algı operasyonu! Yalanlarını vatandaşlar ortaya çıkardı01 Kasım 2018, Perşembe
- Ümraniye'de bir caddede göçük meydana geldi
- Ahmet Kural, Sıla'yı darp ettiği iddialarına yanıt verdi!
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret
- Yine FOX yine algı operasyonu! Yalanlarını vatandaşlar ortaya çıkardı
- Eski Şemdinli Savcısı Ferhat Sarıkaya meslekten ihraç edildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
- Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a ağır sözler: hazımsızlığını kustu
- 1 Kasım Müge Anlı canlı yayında aile fertleri neden birbirini suçluyor?
- Müge Anlı canlı yayında sürpriz tanıklar! Gürsel Selam'ın kaçırıldığı günün en yakın tanığı!
- Halk otobüsünde küçük çocuğa taciz iddiası
- İstanbul'da markette kâbus dakikaları
- Sokak ortasında vahşet! Herkesin gözü önünde bıçakladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.