Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu caddede göçük meydana geldi. Çevredeki bir siteye ait olan ve içinde 2 kişinin bulunduğu belirtilen güvenlik kulübesinin de göçükte kalması nedeniyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde büyük bir gürültüyle çöküntü oldu.