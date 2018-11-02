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  • 02.11.2018 03:00
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 04:13

: 'de bir caddede göçük meydana geldi

Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin de bulunduğu bir caddede göçük meydana geldi. Çöküntünün yaşandığı yolun yanındaki siteye ait güvenlik kulübesi de göçükte kaldı. Göçük altında kalan kulübede 2 kişinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı

Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu caddede göçük meydana geldi. Çevredeki bir siteye ait olan ve içinde 2 kişinin bulunduğu belirtilen güvenlik kulübesinin de göçükte kalması nedeniyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde büyük bir gürültüyle çöküntü oldu.

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