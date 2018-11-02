Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu caddede göçük meydana geldi. Çevredeki bir siteye ait olan ve içinde 2 kişinin bulunduğu belirtilen güvenlik kulübesinin de göçükte kalması nedeniyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde büyük bir gürültüyle çöküntü oldu.
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